COE mantiene a San Cristóbal en alerta amarilla y otras 9 provincias junto al DN en verde

Santo Domingo.— El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó a mediodía de este martes que mantiene una provincia en alerta amarilla y nueve provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las lluvias moderadas a localmente fuertes que se registran en varias zonas del país.

Las precipitaciones se producen por el transporte de nubosidad asociado al viento moderado del este y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, condiciones que continuarán generando inestabilidad atmosférica.

En alerta amarilla se encuentra la provincia San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde están Monseñor Nouel, Monte Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

El organismo también advirtió que en las costas atlántica y caribeña los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Puedes leer: Lluvias no dan tregua: 10 provincias y Distrito Nacional siguen en alerta por vaguada

Pronóstico para este martes

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante este martes continuará la influencia de la vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, combinada con el viento moderado del este.

Estas condiciones favorecerán cielos nublados desde horas de la mañana con chubascos dispersos, principalmente hacia el litoral nordeste y la llanura oriental.

Para la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y posibles granizadas, especialmente en provincias del valle del Cibao, nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones que podrían verse afectadas figuran Santo Domingo, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, Independencia y Elías Piña.