Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que, ante el avance del huracán Melissa, se ha reducido el número de provincias bajo alerta, manteniéndose únicamente cuatro en rojo, mientras que otras ocho permanecen en alerta amarilla y once más junto al Distrito Nacional pasan a verde.

Melissa, ahora categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, registra vientos máximos sostenidos de 260 km/h y se encuentra cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 77.8 oeste, a unos 205 km al sur/suroeste de Kingston, Jamaica, y 505 km al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba, moviéndose lentamente hacia el oeste a unos 6 km/h.

Las provincias en alerta roja son: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla se encuentran: San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azúa, Peravia, Monte Plata, San Juan y Monte Cristi.

Mientras que Monseñor Nouel, San Cristóbal, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte, La Romana, Hato Mayor, Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Santiago Rodríguez y Samaná pasan a alerta verde.

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

En la costa Caribeña, especialmente desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas, Baní, se instruyó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas a permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas peligrosas, mientras que el resto de la costa puede realizar sus actividades con precaución.

En la costa Atlántica, se aconseja navegar con cuidado cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro por viento, olas anormales y visibilidad reducida por aguaceros y tormentas eléctricas.