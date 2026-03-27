El director del COE, hizo un llamado a los medios de comunicación a colaborar en la concienciación ciudadana.

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció la activación del operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026” , que se ejecutará desde el jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde hasta el domingo 5 a las 6:00 de la tarde.

El director del organismo, Juan Manuel Méndez García , explicó que el dispositivo estará enfocado en la prevención de asfixia por inmersión, accidentes de tránsito e intoxicaciones por alcohol y alimentos, principales riesgos durante el asueto.

Como parte del plan, se desplegará un amplio operativo de seguridad vial en carreteras, autopistas, playas y balnearios autorizados, con la participación de diversas instituciones del Estado y organismos de socorro.

Las autoridades indicaron que el objetivo es reducir incidentes y garantizar una respuesta oportuna ante emergencias, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país.

Méndez García exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia, respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y mantener una supervisión constante de los niños.

Asimismo, recordó la importancia del uso del cinturón de seguridad y de observar las recomendaciones oficiales, como parte de una cultura de prevención que contribuye a preservar vidas durante la Semana Santa.

El direcor genral del COE, general Juán Manuel Méndez, tras hacer el anuncio sobre el operativo

En ese mismo orden, el director hizo un llamado a los medios de comunicación a colaborar en la concienciación ciudadana, destacando tanto los riesgos como los esfuerzos de las autoridades para preservar vidas.

Las autoridades recordaron que, durante la Semana Santa del año anterior, se registraron más de 30 fallecimientos, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar la prevención para reducir estas cifras.

Durante este operativo, se desplegarán 51,232 colaboradores, 637 ambulancias, 327 unidades de respuesta inmediata (URIS), 3,451 puestos de socorro, 57 grúas, 25 talleres móviles, 9 centros de comando regionales, 27 embarcaciones, tres helicópteros, 47 autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y 25 centros para la localización de niños extraviados.