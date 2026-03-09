La reunión fue encabezada por el director ejecutivo de la institución y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas. / Fuente externa.

Santo Domingo.– La Defensa Civil Dominicana (DC) inició la coordinación del Plan Operativo Semana Santa 2026, con el objetivo de preservar vidas y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse durante el asueto.

La reunión fue encabezada por el director ejecutivo de la institución y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, quien sostuvo un encuentro de coordinación con los 32 directores provinciales.

Durante la jornada, Salas destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas ante la llegada de la época en la que mayor cantidad de vacacionistas se moviliza hacia distintos puntos del país, entre ellos balnearios y templos religiosos.

También te puede interesar:

La explicación del plan estuvo a cargo del subdirector y encargado de Operaciones, Delfín Rodríguez, quien informó sobre la instalación de varios puestos de socorro en todo el territorio nacional, así como la necesidad de señalizar con tiempo los balnearios clausurados para evitar situaciones de riesgo.

La Semana Santa iniciará el domingo 29 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

En ese sentido, Salas invitó a la población a visitar el portal web de la Defensa Civil, www.defensacivil.gob.do, para consultar el listado oficial de balnearios habilitados y clausurados.