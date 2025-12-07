SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este domingo medidas de coerción contra cuatro directivas del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestadas por su presunta vinculación con el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció durante una excursión organizada por el centro educativo en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Medidas Solicitadas

En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el órgano persecutor pide imponer a cada imputada las siguientes medidas:

Garantía económica: $50$ millones de pesos, a ser cubiertos mediante una compañía aseguradora.

$50$ millones de pesos, a ser cubiertos mediante una compañía aseguradora. Impedimento de salida del país sin autorización judicial previa.

sin autorización judicial previa. Presentación periódica ante el Ministerio Público.

ante el Ministerio Público. Colocación de localizadores electrónicos.

Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella (coordinadora general y asesora), Francisca Josefina Tavarez Vélez (orientadora), y Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora del nivel secundario).

Calificación Jurídica

El Ministerio Público considera que estas medidas son las más idóneas y proporcionales a los hechos imputados, conforme a los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 226 del Código Procesal Penal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como homicidio involuntario, lo cual viola el artículo $319$ del Código Penal dominicano. Adicionalmente, se les imputa abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, en violación de los artículos $351-2$ del Código Penal y $14$ de la Ley $136-03$ (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes).