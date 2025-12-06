MP arresta a cuatro miembros del Colegio Leonardo Da Vinci por la muerte de Stephora durante excursión

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público arrestó este sábado a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, en Santiago, por su presunta responsabilidad en el homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció por ahogamiento el 14 de noviembre durante una excursión escolar a la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Las detenidas fueron identificadas como Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Detalles del caso

Stephora murió en una de las piscinas del establecimiento recreativo donde el centro educativo llevó a un grupo de estudiantes como parte de una actividad escolar. El colegio está ubicado en la Carretera Don Pedro, Santiago de los Caballeros.

Por disposición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el caso está bajo investigación del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución y la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Indicios de negligencia

El Ministerio Público sostiene que el centro trasladó 87 niños con solo tres cuidadoras, sin garantizar medidas mínimas de seguridad:

No llevaron salvavidas ni chalecos.

No verificaron si los menores sabían nadar.

No evaluaron la profundidad de las piscinas.

No solicitaron consentimiento informado con datos sobre habilidades acuáticas.

Además, el órgano acusador afirmó que videos del día evidencian negligencia extrema tanto de las cuidadoras asignadas a Stephora como de quienes organizaron el paseo.

Acciones adicionales

El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación la realización de una inspección conjunta del Instituto Leonardo Da Vinci, con el fin de identificar prácticas que pudieran vulnerar el interés superior del niño.