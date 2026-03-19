Colombia descarta que haya 27 cuerpos calcinados en la frontera con Ecuador

Bogotá, 19 (EFE).- El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, aseguró este jueves que no existe registro de 27 cuerpos calcinados entre los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (sur), en la frontera con Ecuador, como sugirió el presidente colombiano, Gustavo Petro, en medio de la controversia diplomática con el país vecino.

Nosotros hacemos un monitoreo diario de la información de homicidios en el país y, en este momento, en el departamento de Nariño y en el departamento de Putumayo no tenemos ninguna relación de 27 cuerpos que se hayan presentado en estos días», afirmó Cortés durante una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Según dijo, en lo corrido del año, los únicos casos documentados corresponden a dos hechos ocurridos en enero, en los que fueron recuperados 14 cuerpos calcinados en el lado colombiano de la frontera.

Declaraciones de Ariel Cortés

De acuerdo con el funcionario, doce de esas víctimas fueron encontradas en la vereda (aldea) Inda Zabaleta dentro de un laboratorio de cocaína que se incendió, mientras que los otros dos cuerpos fueron hallados en la vereda Pital, en el municipio de Mosquera.

Todos eran hombres y, según Medicina Legal, no había menores de edad entre los fallecidos.

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Determinamos que fue producto de un incendio, aquí no fue producto de esquirlas o de metralla o de un bombardeo», afirmó, al tiempo que aclaró que el estado de calcinación de los cuerpos impidió determinar si las víctimas portaban prendas o elementos asociados a grupos armados ilegales.

Tensión entre Colombia y Ecuador

Colombia y Ecuador están en tensión después de que el pasado martes apareciese una bomba sin explotar en territorio colombiano, a unos 200 metros de la línea fronteriza.

Acusaciones de Gustavo Petro

Petro afirmó ese día durante un consejo de ministros televisado que «están bombardeándonos desde Ecuador» y que había «27 cuerpos calcinados», aunque el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó estas acusaciones y sostuvo que las operaciones militares de su país se realizaron dentro de territorio ecuatoriano.

Ambos países acordaron el miércoles, durante una reunión virtual, crear una comisión técnica binacional para verificar in situ cómo llegó allí la bomba.