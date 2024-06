Colombiana Karol G lanza merengue

Santo Domingo-. La artista colombiana Karol G incursionó en el merengue con su nuevo tema “Si antes te hubiera conocido”, el mismo que grabó el videoclip semanas atrás en San Pedro de Macorís.

La Bichota estrenó la canción, que desde ya proclaman como el “hit” del verano y es una colaboración con Coca Cola, y recientemente la interpretó por primera vez en vivo en segundo concierto que tuvo en Londres.

“Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando está conmigo y no como amigos, sino como otra cosa”, reza parte del coro del tema que al momento de publicarse esta nota tenía casi 150 mil reproducciones en YouTube con tan solo 30 minutos en la plataforma.

Con esta canción, Karol G se une a artistas como Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rosalía, Manuel Turizo, entre otros que se dejan seducir por el ritmo autóctono de República Dominicana.

“Si antes te hubiera conocido” habla sobre una persona con quien ella quiere estar, pero no puede porque tiene novia y se pregunta qué hubiera sido de ellos si se hubieran conocido antes de que él se comprometiera con alguien más.

El videoclip grabado, en lo que parece ser un colmadón, tiene imágenes del sector Miramar en San Pedro de Macorís y participan personas dominicanas además, de la influencer colombiana Inesita, de 88 años, famosa por sus tutoriales de diversas preparaciones de comida, los cuales tienen como ingrediente secreto sus ‘aliños’.

La multipremiada artista confesó su amor por este país con una publicación en Instagram, donde habló sobre su más reciente tema y reveló que grabó parte de su álbum “Mañana será bonito” en Dominicana.

“RD Es un país al que le debo mucho… parte de Mañana Será Bonito lo trabaje allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy”, escribió Karol.

Agregó: “Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí… Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el Cora y me inspira todo el tiempo”.

Puedes ver el audiovisual aquí: https://www.youtube.com/watch?v=MgsdDfdGdHc