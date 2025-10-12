Los reyes católicos Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón. / Archivo

Cristóbal Colón cuando el 3 de agosto de 1492 emprendió su travesía desde la villa de Palos en Huelva, a través del Océano Atlántico, tenía en su mente un destino claro: que llegaría a un desconocido continente.

El almirante tenía informaciones privilegiadas de la existencia de ese continente, porque tuvo acceso a mapas y cartas náuticas del archivo de su suegro Bartolomeu Perestrello, quien era un noble portugués y un experto navegante.

Perestrello era conocedor de la navegación atlántica, la colonización de islas y rutas hacia África.

Con todos estos datos reunidos y sus contactos con el circulo de exploradores portugueses, Colón tenía la certeza que navegando hacia el oeste llegaría a unas islas ricas en oro y plata y con seres humanos que podrían ser utilizados como esclavos.

No iba en busca de especias ni en una más corta ruta marítima para llegar a Oriente, Asia, que era el proyecto que le prometió el navegante a los reyes católicos, la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, cuyo matrimonio en 1469 unificó dinásticamente sus reinos y marcó el inicio de la formación de España.

Era el siglo XV y los Reyes Católicos auspiciaron el proyecto de Colón porque tenían sumo interés encontrar una ruta más cercana de llegar al sudeste asiático (las islas Molucas) y la India, en aquella época el centro del comercio de especias, de donde procedían productos valiosos como el clavo y la nuez moscada.

Estas demandas de especias llegaban a España a través de complejas rutas comerciales terrestres y marítimas que atravesaban Oriente Medio, y que se había complicado por el control otomano de Constantinopla, obligando a ese país a buscar nuevas vías hacia Asia.

España (todavía con reinos separados: Castilla y Oregón) y Portugal competían en el siglo XV por el control de rutas comerciales marítimas, la expansión territorial y la búsqueda de nuevas fuentes de riqueza, especialmente en el Atlántico y África, lo que derivó en una rivalidad directa por la colonización y la supremacía económica en Europa.

El objetivo de Portugal era desviar el comercio de las especias hacia el Atlántico bordeando África, mientras que Castilla, encomendó a Colón encontrar nuevas rutas hacia Asia.

Ambas potencias buscaban obtener una ventaja comercial y monopolizar las rutas comerciales hacia Asia. Portugal ya había explorado gran parte de la costa africana, mientras que España buscaba consolidarse en otras áreas, especialmente tras el patrocinio del viaje de Colón.

Esta competencia también era por el control de nuevas tierras y la obtención de poder político y económico en Europa.

Los portugueses ya tenían una experiencia significativa en la exploración atlántica, incluyendo la colonización de las islas de Madeira y las Azores, y habín explorado la costa africana hasta el Cabo de Buena Esperanza.

Colón fue un hábil negociador que exageró y ocultó informaciones para convencer a los Reyes Católicos que aprobaran su proyecto.

Con mucha audacia, presentó un viaje más corto y viable de lo que era en realidad, con cifras erróneas pero convincentes para ganar apoyo.

En sus memoriales a los Reyes Católicos y en las Capitulaciones de Santa Fé, que se firmó en el 1492, ofrecía a los monarcas acceso directo a las indias y a sus riquezas de especias, oro y esclavo.

De acuerdo a muchos historiadores Colón sabía que mentía, pero lo hizo estratégicamente para que aceptaran su viaje.

Varios historiadores modernos sostienen que Colón falseó o manipuló sus cálculos a sabiendas para convencer a los Reyes Católicos. Entre ellos tenemos al historiador naval norteamericano Samuel Eliot Morison, autor del libro Almiral of the Ocean Sea, en 1942. Morison señala que Colón deliberadamente redujo las cifras de la circunferencia terrestre y la distancia hacia Asia para hacer su proyecto viable.

También la historiadora española, especialista en Colón, afirma que el navegante ocultó y acomodó los datos para hacer atractivo su plan.

Por su parte, el catedrático e historiador español Juan Manzano y Manzano, autor del libro Colón y su secreto, 1976, escribió que Colón sabía perfectamente que no iba a llegar a Asia y que ocultaba un secreto sobre la existencia de tierra intermedias, inspirado en rumores o mapas.

En términos históricos se puede decir que Colón no fue del todo honesto con los Reyes Católicos, porque les maquilló datos para que le aprobaran su empresa y otros más radicales señalan que era un agente del rey de Portugal Juan II y que tenía el encargo de desviar la atención de los monarcas en su afán de lograr una ruta más cercana para Asia.