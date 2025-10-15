Santo Domingo.- El Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, Comandante General del Ejército de la República Dominicana, llevó a cabo una gira de inspección por las instalaciones de la Segunda, Sexta y Séptima Brigadas de Infantería, ubicadas en Santiago, San Pedro de Macorís y Duarte, con el fin de evaluar el estado operativo y funcional de estas unidades.

El recorrido inició en la Fortaleza Duarte, sede de la Séptima Brigada de Infantería, y continuó en la provincia Hermanas Mirabal, donde supervisó la C Compañía del Segundo Batallón en la Fortaleza Juana Núñez. También visitó la provincia Espaillat, inspeccionando las áreas en remodelación del Segundo Batallón de Infantería en la Fortaleza 2 de Mayo.

El Mayor General Camino Pérez se trasladó después a la Fortaleza General de División Fernando Valerio, sede de la Segunda Brigada de Infantería, donde sostuvo un encuentro con el Vicealmirante Luís Rafael Lee Ballester, ARD, para revisar los protocolos de los operativos conjuntos que apoyan a la Dirección General de Migración.

Quizas te interese: Continuarán este jueves debates en el Senado sobre el Código Laboral y más

Durante su itinerario, visitó el Destacamento General Bartolomé Mejía en San José de las Matas y concluyó en el Destacamento de El Rubio, brindando directrices para fortalecer los operativos de interdicción migratoria. También recorrió la Fortaleza General Pedro Santana, sede de la Sexta Brigada de Infantería, inspeccionando la 2da Compañía en La Romana y el Puesto de La Tranquera en Nisibón, La Altagracia, actualmente en remodelación.

Finalmente, el Comandante se dirigió a la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este, donde se están formando 583 nuevos soldados, quienes serán incorporados próximamente a diferentes unidades y a la Escuela de Graduados de Estudios Militares.

En cada unidad, el Mayor General Camino Pérez hizo un llamado a oficiales y soldados para portar el uniforme con orgullo y dignidad, y mantener actitudes que promuevan la moral y las buenas costumbres dentro de la institución.