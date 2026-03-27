Combustibles seguirán sin variación pese a baja del petróleo

Santo Domingo.- Los precios de los combustibles en la República Dominicana se mantendrán sin variación para la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2026, a pesar de que el barril de petróleo de Texas (WTI) fluctúa por debajo de los 100 dólares en los mercados internacionales.

De acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los precios de los principales hidrocarburos se mantienen sin variación. En tanto que, los más pesados usados para la industria y la aviacion experiemntaron un aumento para el período señalado.

La gasolina premium se venderá a RD$305.10 por galón, mientras que la gasolina regular costará RD$287.50. En tanto, el gasoil óptimo se comercializa a RD$257.10 y el gasoil regular a RD$239.80.

Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) se mantiene en RD$137.20 por galón, y el gas natural vehicular en RD$43.97 por metro cúbico. El kerosene, por su parte, se sitúa en RD$378.00, siendo el único que registra alza en el período.

La decisión de mantener los precios se produce luego de que la semana pasada el Gobierno dominicano dispusiera aumentos en varios combustibles, justificando la medida en el alza del crudo, que en ese momento alcanzó la barrera de los 100 dólares por barril.

Sin embargo, la reciente baja del petróleo en los mercados internacionales no se ha traducido en una reducción en los precios locales, lo que genera cuestionamientos sobre la política de fijación de precios y el manejo del subsidio estatal.

Por otro lado, el kerosen se venderá a 378 pesos por galón, por lo que aumentó 11.40 pesos. En el caso del avtur, este se despachará 334.8 pesos, para un incremento de 11.39 pesos. El Fuel Oil 1 subió 4.95 pesos, y pasará a venderse a 299.81 pesos por cada galón.

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Analistas señalan que este comportamiento evidencia una asimetría en los ajustes: cuando el petróleo sube, los precios internos aumentan de inmediato, pero cuando baja, las reducciones no se reflejan con la misma rapidez en el mercado local.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado que mantiene un esquema de subsidios para evitar alzas más pronunciadas, aunque no ha ofrecido detalles claros sobre por qué no se aplican rebajas en el contexto actual de precios internacionales a la baja.

Para la próxima semana las autoridades indicaron que destinarán alrededor de 1,682 millones de pesos como subsidios para mantener fijo los actuales precios de los principales combustibles.