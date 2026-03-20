Gobierno aumenta RD$10 a gasolinas y gasoil y mantiene subsidio millonario para contener impacto

Santo Domingo. — El Gobierno dominicano dispuso un aumento de RD$10 por galón en las gasolinas y el gasoil, en una medida orientada a evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas, en medio de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que informó que el Estado asumirá un subsidio de RD$1,702.2 millones durante la semana del 21 al 27 de marzo de 2026.

Ajuste con subsidio parcial

Las autoridades explicaron que el esquema aplicado combina incrementos controlados con subsidios significativos, lo que permite amortiguar el impacto en los consumidores.

En ese sentido, el Gobierno continúa absorbiendo una parte importante del costo internacional de los combustibles, cubriendo:

Más de RD$45 por galón en gasolina premium

Más de RD$90 por galón en gasoil óptimo

Sin este apoyo, los precios al público serían considerablemente más elevados.

Medidas para sostener el gasto

El MICM indicó que se han identificado RD$10,000 millones en ahorros provenientes de partidas no prioritarias, los cuales servirán como respaldo para mantener los subsidios en caso de que la presión internacional sobre los combustibles persista.

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GLP se mantiene sin variación

A diferencia de otros carburantes, el Gobierno decidió congelar el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$137.20 por galón.

Esta medida busca proteger la economía de los hogares, ya que el GLP es esencial para la cocción de alimentos y el transporte público, funcionando como un mecanismo de contención frente a la inflación.

No obstante, las autoridades advirtieron que sostener este subsidio implicará mayores costos fiscales si los precios internacionales continúan elevados.

Precios de los combustibles (21–27 de marzo de 2026)

Gasolina Premium: RD$305.10

Gasolina Regular: RD$287.50

Gasoil Regular: RD$239.80

Gasoil Óptimo: RD$257.10

Avtur: RD$323.49

Kerosene: RD$366.60

Fueloil #6: RD$201.38

Fueloil 1%S: RD$215.86

GLP: RD$137.20 (sin variación)

Gas Natural: RD$43.97 (sin variación)

La tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de RD$61.18 por dólar.

Contexto económico

El ajuste se produce en un escenario de alta volatilidad del mercado internacional del petróleo, lo que ha obligado al Gobierno a mantener un equilibrio entre la estabilidad fiscal y la protección del consumidor.