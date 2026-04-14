El dirigente comercial Apolinar Leyva informó que el precio del ajo ha experimentado un incremento significativo, al pasar de RD$150 a RD$200 por libra, lo que —según explicó— obliga a los comerciantes a trasladar ese aumento al consumidor final.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas y Empresarios Emprendedores, Apolinar Leyva, advirtió este martes sobre el aumento sostenido en el precio del ajo y otros productos de la canasta básica, al tiempo que solicitó al Gobierno medidas urgentes para evitar mayores presiones sobre el costo de vida de las familias.

El dirigente comercial informó que el precio del ajo ha experimentado un incremento significativo, al pasar de RD$150 a RD$200 por libra, lo que —según explicó— obliga a los comerciantes a trasladar ese aumento al consumidor final.

“Lamentablemente nos vemos en la obligación de reflejar ese incremento en los precios al público”, expresó hoy durante una rueda prensa.

El representante comercial atribuyó parte de la presión sobre los precios a factores internacionales, incluyendo los efectos de conflictos bélicos que inciden en los costos de producción y distribución de alimentos.

En ese contexto, Leyva hizo un llamado directo al ministro de Agricultura, Francisco Olivero Espaillat Bencosme, para que adopte medidas que permitan estabilizar los precios y garantizar el acceso a alimentos más asequibles para la población.

Comerciantes detallistas durante rueda de prensa sobre la situación del ajo.

Permiso importación ajo

El dirigente indicó que los comerciantes detallistas, junto a comerciantes agropecuarios de la provincia de Santo Domingo, representan al menos diez agrupaciones del sector, y reclaman ser tomados en cuenta en la asignación de permisos de importación de ajo. A su juicio, su participación en ese proceso contribuiría a que el producto llegue a precios más justos a los hogares, especialmente a los más vulnerables.

Asimismo, denunció que actualmente estos permisos están siendo otorgados a grandes empresarios que, según afirmó, no están vinculados directamente al comercio minorista, lo que limita la capacidad de los pequeños comerciantes de incidir en la formación de precios.

Leyva también señaló que el sector ha intentado en múltiples ocasiones sostener un encuentro con el titular del Ministerio de Agricultura, sin éxito, lo que ha impedido canalizar sus inquietudes de manera institucional; recordando que los detallistas son el eslabón más cercano a los consumidores finales, particularmente en sectores de bajos ingresos, por lo que su exclusión de políticas clave impacta directamente en la economía de los hogares.

Además, subrayó que los comerciantes agropecuarios juegan un papel fundamental como principales compradores de la producción agrícola nacional, por lo que consideró necesario integrar a ambos sectores en la toma de decisiones sobre importaciones y abastecimiento.

Ante esta situación, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que preste atención a las denuncias del sector y promueva políticas que garanticen mayor equidad en el acceso a los permisos de importación.

Los comerciantes reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades y urgieron la adopción de medidas concretas que contribuyan a estabilizar los precios de productos esenciales en el mercado dominicano.