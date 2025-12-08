Mientras bares, discotecas, clubes, restaurantes y casinos podrán operar hasta las 3:00 y 4:00 de la madrugada, miles de colmados, colmadones, cafeterías, car wash y tiendas de licores deberán seguir cerrando estrictamente a las 12:00 de la noche. / Archivo

Santo Domingo.-La decisión de ampliar los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas durante la Navidad vuelve a destapar un reclamo que los pequeños comercios conocen demasiado bien: la desigualdad en la aplicación de las reglas nocturnas.

Mientras bares, discotecas, clubes, restaurantes y casinos podrán operar hasta las 3:00 y 4:00 de la madrugada, miles de colmados, colmadones, cafeterías, car wash y tiendas de licores deberán seguir cerrando estrictamente a las 12:00 de la noche, incluso en la época comercialmente más activa del año, como la Navidad.

La Resolución MIP-RR-0009-2025, dada a conocer por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, es vista por muchos como una decisión que profundiza la desigualdad comercial en plena temporada alta.

Para propietarios de colmados, tiendas de licores y negocios de barrios, la medida les resta competitividad y limita sus ingresos en el mes más importante del año para el sector.

“No hay forma de competir cuando a nosotros nos apagan a las 12 y a los demás les dan hasta las 4 de la mañana”, lamentó Luis Méndez, dueño de un colmado en Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Horarios ampliados para centros nocturnos grandes

La resolución, vigente del 10 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, autoriza a los establecimientos favorecidos a operar hasta las 3:00 de la madrugada de domingo a jueves y hasta las 4:00 los viernes y sábados.

Además, elimina el límite de horario durante las madrugadas del 25 de diciembre y el 1 de enero, conforme a la resolución vigente desde 2022.

Propietarios y empleados consideran contradictorio que se permita la operación extendida de negocios con mayor capacidad económica mientras se restringe a los pequeños, que también cumplen una función social y comercial en los barrios.

Negocios excluidos mantienen cierre a medianoche

La ampliación no aplica a colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos ni tiendas de licores, que deberán continuar cerrando a las 12:00 de la medianoche, como dicta a la Resolución ESP/001-2022. Esta diferencia ha generado reclamos entre los negocios excluidos.

“En diciembre es cuando uno más vende y aun así nos dejan fuera. Parece que solo los grandes cuentan”, expresó Rosa Ramírez, propietaria de una tienda de licores en el ensanche La Fe.

Impacto económico y pedidos de igualdad

El sector minorista sostiene que la medida golpea su economía, limita la actividad nocturna en los barrios y crea un trato desigual entre negocios que cumplen con las mismas obligaciones tributarias.

Aseguran, además, que muchos de estos establecimientos funcionan como puntos de encuentro seguros y accesibles para las comunidades.

Mientras Interior y Policía argumenta que la diferenciación responde a criterios operativos y de prevención, los comerciantes insisten en que la seguridad no debe convertirse en un filtro selectivo.

Su reclamo central permanece claro: igualdad de condiciones en la temporada que define el cierre económico del año.