Comerciantes de Santiago reportan pérdidas por auge del comercio informal

Presidente Cámara Comercio de Santiago, Luis Campos, explica sobre los daños provocados por la informalidad./Foto Javier Balbuena

SANTIAGO. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Luis Campos, denunció que el crecimiento del comercio informal está impactando de manera negativa y directa a los comerciantes organizados y formales de esta ciudad.

“La competencia desleal ha generado pérdidas importantes, especialmente en pequeños y medianos negocios, los cuales cumplen con sus responsabilidades fiscales, laborales y municipales”, subrayó Campos al ofrecer declaraciones a la prensa local.

Indicó que el auge de los negocios informales está causando un daño considerable al comercio organizado, que está debidamente regulado por los organismos estatales.

“La desigualdad en el tratamiento, desde el sector aduanal hasta el ámbito laboral y los permisos para instalaciones, ha sido muy marcada”, puntualizó Campos.

Exhortó a las autoridades competentes a encarar esa delicada situación, ya que cada vez son mayores las pérdidas económicas para los empresarios formales ante el incremento del comercio informal.

Asimismo, Campos solicitó a las entidades gubernamentales responsables del acondicionamiento y remozamiento del Centro Histórico agilizar esos trabajos, ya que la tardanza en concluirlos también está generando grandes pérdidas para los comerciantes, al ver disminuidas sus ventas diarias.

Pro-Cibao

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago informó que todo marcha bien para la celebración en esta ciudad del evento Pro-Cibao 2026, que busca promover las exportaciones del norte y el Cibao hacia distintos destinos internacionales.

Indicó que la actividad se realizará los días 24 y 25 de marzo de este año, y que ya decenas de empresas se han registrado para participar.

En esta ocasión, el evento contará con rondas de negocios internacionales y nacionales, área de exhibición multisectorial, programa de conferencias de alto impacto y espacios de networking.

La versión de Pro-Cibao 2026 tendrá como escenario el Centro de Convenciones y Cultura Utesa Dominicana, ubicado en la avenida Las Carreras, de esta ciudad.

Narciso Pérez

