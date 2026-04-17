Los Alcarrizos.– Propietarios de pequeños y medianos negocios, junto a dirigentes comunitarios, convocaron a un paro de labores en protesta por los presuntos abusos y maltratos que, según denuncian, estarían cometiendo agentes de la Policía Nacional en este municipio.

Jairo López, propietario de un liquor store ubicado en el sector Los Americanos, afirmó que su negocio fue cerrado por agentes policiales y del COBA sin haber violado el horario establecido.

En tanto, el comerciante Justo Pérez, dueño de un colmado en el sector Savica, aseguró haber sido víctima de acciones similares por parte de los agentes.

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A estas denuncias se suman motoristas como Carlos Rosario y José Luis García, quienes afirman ser objeto de represión mediante apresamientos indiscriminados.

De acuerdo con un documento difundido por los afectados, miembros de la Policía Preventiva se presentan en drinks, cafeterías, clubes de billar, negocios de comida rápida y otros establecimientos, donde —según indican— obligan a cerrar sus puertas de manera abusiva y arbitraria.

Los denunciantes sostienen que, especialmente en el caso de los negocios de expendio de bebidas alcohólicas, cumplen con los horarios establecidos por el Ministerio de Interior y Policía, pero aun así continúan siendo objeto de intervenciones irregulares.

“Los agentes llegan a nuestros negocios con una actitud amenazante y provocadora. Nos obligan a cerrar sin importar la hora”, expresaron los comerciantes.

Los convocantes advirtieron que, de no recibir una respuesta de las autoridades competentes, mantendrán el llamado a paro como medida de presión para que cesen los alegados abusos.

Asimismo, exhortaron a las autoridades a abrir un canal de diálogo que permita encontrar soluciones, garantizando el respeto a la ley, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de las actividades comerciales en el municipio.