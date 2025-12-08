Cómo elegir tu tono de base correcta: Guía clave para un maquillaje impecable

Redacción belleza.- Elegir la base adecuada sigue siendo uno de los pasos más desafiantes para quienes buscan un acabado de maquillaje natural y uniforme.

Expertos en belleza coinciden en que la clave está en conocer el subtono de la piel y probar el producto correctamente antes de comprarlo.

De acuerdo con maquilladores profesionales, el primer paso es identificar si la piel tiene un subtono cálido, frío o neutro.

Observar las venas en la muñeca

Esto permite seleccionar una base que se funda con la piel sin generar contrastes indeseados.

Una de las técnicas más utilizadas es observar las venas en la muñeca: si se ven verdosas, el subtono suele ser cálido; si se ven azuladas, frío; y si se observa una mezcla de ambas, probablemente sea neutro.

Los especialistas recomiendan evitar probar la base en la mano o el cuello, ya que estas zonas pueden tener tonalidades diferentes al rostro. En su lugar, sugieren aplicarla directamente en la mandíbula, difuminando ligeramente para evaluar cómo se integra con la piel a la luz natural.

¿Elegir tonos demasiado claros?

Asimismo, destacan la importancia de considerar el tipo de piel. Las personas con piel grasa deben buscar bases de acabado mate y larga duración, mientras que las pieles secas se benefician de fórmulas hidratantes con acabado luminoso.

Tiendas de cosméticos en la capital reportan un incremento en la demanda de asesorías personalizadas, debido a que cada vez más consumidores buscan evitar errores comunes como elegir tonos demasiado claros u oscurecer la piel de manera artificial.

Los expertos aconsejan probar la base durante unos minutos antes de decidir, ya que algunos productos pueden oxidarse y cambiar ligeramente de color.

Elegir el tono ideal no solo mejora la apariencia del maquillaje, sino que aporta un aspecto más fresco y natural al rostro.