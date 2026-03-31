Una concursante del Miss Grand Tailandia se salió totalmente de protocolo en las preliminares del certamen, al no seguir la coreografía ensayada y, en su lugar, mostrar sus pasos de hip hop, causando sensación en internet.

Se trata de Darathorn Yoothong, de 18 años, representante de la provincia de Kalasin, quien, durante su rutina, no solo bailó de manera inesperada, sino que también hizo expresiones faciales exageradas y gestos cómicos que añadieron un toque de humor y personalidad a su presentación.

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Concursante

Sus movimientos y actitudes espontáneas capturaron la atención de todos, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y compartidos del certamen, en el cual finalizó dentro del top 20, quedando fuera de las posiciones que le habrían permitido ganar el título.

El baile de la beldad, bautizado en las redes sociales como «Kalasin Strut», fue aplaudido por el público debido a su valentía y originalidad al desafiar la formalidad habitual de la pasarela.

Concursante se destacó entre sus compañeras.

Otro momento viral

Este no fue el único momento viral del concurso que ha dado mucho de qué hablar entre los internautas. Este fue protagonizado por Kamolwan Chanago, quien vivió un incidente incómodo y humano, cuando sus carillas dentales se desprendieron en pleno escenario durante su presentación.

Sin embargo, esto no la avergonzó; al contrario, ajustó su sonrisa y continuó con su discurso con total naturalidad.