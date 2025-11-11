Tribunal de San Cristóbal condena a 30 años de prisión a hombre por asesinar motoconchista para robarle motocicleta

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado del distrito judicial de San Cristóbal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro para robarle una motocicleta, en un hecho ocurrido el año pasado en el barrio Los Corazones, de El Pomier.

El procesado Miguelito Bencel fue declarado culpable del asesinato de Confesor Santos Araujo, según demostraron ante el tribunal los fiscales Ingris Guerrero y Daryl Montes de Oca.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron la tarde del 19 de marzo de 2024, cuando la víctima, quien laboraba como motoconchista, abordó a Bencel, que le solicitó trasladarlo a un destino aún desconocido. Durante el trayecto, específicamente en el barrio Los Corazones, el agresor le propinó una herida cortopenetrante en el cuello con un arma blanca.

Quizas te interese: Ministerio Público acusa a hombre y empresa por narcotráfico y lavado de activos

Antes de marcharse del lugar, llevándose la motocicleta de Santos Araujo, Bencel arrojó el cadáver en un solar baldío, donde posteriormente fue hallado por las autoridades.

La motocicleta, marca Bajaj Platina de color negro, fue recuperada en Baní, donde el procesado la había vendido.

Por decisión de las juezas Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Biulkis Milanes Balbuena, del Tribunal Colegiado de San Cristóbal, el condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.