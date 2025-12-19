SANTO DOMINGO. – Un tribunal del distrito judicial de Hato Mayor impuso una condena de 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de cometer abuso físico y violación sexual contra tres niñas de 9, 11 y 13 años de edad, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.

El condenado, José Villanueva Custodio, alias Chivero, deberá cumplir la pena en la cárcel pública de El Seibo y, además, fue sentenciado al pago de una multa de doscientos mil pesos (RD$200,000) en efectivo.

El tribunal determinó la culpabilidad de Villanueva Custodio por violación del artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley núm. 24-97, así como del artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el mismo proceso judicial fue conocida la situación de la madre de las menores, quien fue declarada no culpable de los cargos de complicidad en agresión y violación sexual, abuso cometido por los padres y falta de supervisión de adultos, conforme a los artículos 59, 60, 330 y 331 del Código Penal.

Según consta en el expediente acusatorio, los hechos fueron conocidos por el padre de las víctimas alrededor de las 8:15 de la noche del 10 de diciembre de 2024, cuando fue informado de las acciones cometidas por Villanueva Custodio, quien se aprovechó de un momento en que las niñas se encontraban solas en su residencia.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Luz Almonte ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Hato Mayor, conformado por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissel O. Uribe Reyes y Magdelquis Franco Peña.