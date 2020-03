El diálogo para buscar solución a la crisis política tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 febrero va esta tarde, confirmó el presiente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, pese a la oposición del expresidente Leonel Fernández de que este esfuerzo sea encabezado por el Consejo Económico Social, una dependencia del Poder Ejecutivo.

Brache informó que la mayoría de los partidos ya confirmaron su asistencia al encuentro que se realizará a las 3:00 de la tarde en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCAMAIMA). El dirigente empresarial informó que la silla del expresidente Fernández estará disponible, esperándolo si decide integrarse a las conversaciones que buscan poner fin a la crisis institucional y política tras la suspensión del certamen.

Brache, manifestó que la silla del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo estará disponible en el Consejo Económico y Social (CES) para cuando decida participar en el diálogo que inicia esta tarde.

“Un diálogo es eso, un diálogo, uno va, oye, dice si está de acuerdo o no está de acuerdo; un diálogo que se puede hacer donde sea, usted puede poner una mesa con cuatro silla y hace un diálogo y la silla de él (Leonel) estará siempre disponible, y su silla siempre estará ahí para cuando él quiera acudir, y siempre se le tendrá su lugar”, expuso.

Añadió que“entonces si la República Dominicana en su gran conjunto está parcializada entonces no entiendo. Además vuelvo y dijo un diálogo es un diálogo, y si no está de acuerdo, dice que no está de acuerdo y punto”, manifestó el empresario luego de reunirse con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, a quien informó sobre el inicio de las conversaciones.

Dijo que espera que la gente tenga la oportunidad de ir a votar el 15 de marzo y que las elecciones sean transparente.

Tras el discurso de Fernández anoche descalificando el CES para encabezar las conversaciones, reporteros de El Nacional trataron de obtener la reacción de las dirigencias de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) que anunciaron que acudirían a la cita, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

En la mañana, el delegado político del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera fue preguntado en el programa de televisión sobre el diálogo que se procura entre las fuerzas políticas y el gobierno y su respuesta fue: “ese es un tema que se está tratando en otros niveles del partido, y como les he dicho durante el día y parte de la noche de ayer estuvimos en la JCE allanando el camino para las elecciones del 15”.

Posición de Leonel

El expresidente Fernández advirtió que el gobierno, siendo un actor de principal importancia en esa situación, carece de legitimidad para dirigir un diálogo cuyo propósito es superar la crisis de confianza y la indignación que existe con respecto al propio gobierno y la Junta Central Electoral (JCE).

Aseguró que conforme al artículo 251 de la Cons¬titución, el CES se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo.