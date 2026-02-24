Santo Domingo.– El apagón masivo registrado ayer lunes desde las 10:53 de la mañana continúa bajo investigación técnica mientras las autoridades buscan determinar sus causas y evitar que un evento similar vuelva a afectar el sistema eléctrico nacional.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este martes que el servicio opera con normalidad desde la noche del lunes y explicó que el proceso ahora se centra en el análisis detallado de la falla.

“La situación actual es que el sistema opera con normalidad desde las 11:53 de la noche de anoche, obviamente no hay ninguna particularidad; a esta hora de la mañana normalmente se opera con una alta cantidad de renovables por la hora del día hasta las 4 de la tarde; renovables son como el 30-40% de la generación en horas regulares. No horas pico”, expresó Santos durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, transmitido por Zol 106.5 FM.

Explicó que la matriz energética varía según la hora del día y “luego cambia la matriz; nosotros no tenemos una matriz o una fuente de energía regular, sino que va cambiando la matriz dependiendo la hora del día, o sea que a esta hora opera con total regularidad.”

Investigación técnica en curso

Santos subrayó que, tras restablecer el servicio, se activó el protocolo de investigación para esclarecer el evento.

“Este protocolo tiene dos procesos: lo primero era restablecer el sistema, lo cual se hizo inmediatamente porque definitivamente usted tiene que atender la prioridad de la población; hecho esto, se ordena una investigación y existe el Comité de Análisis de Falla que está bajo el organismo coordinador que preside la Superintendencia (de Electricidad), que entonces ordena la investigación detallada del evento para llegar a las conclusiones… esto es como el médico o el abogado que tiene que revisar su sentencia antes de emitir una opinión.”

El ministro explicó que la indagatoria deberá establecer qué originó el fallo y por qué se propagó a todo el sistema.

“Esa investigación deberá arrojar la explicación de este evento, diferente al último evento donde hubo una práctica manual… Este evento no fue causado por ningún movimiento manual; fue una avería provocada por una explosión, entonces hay que investigar qué causó y por qué se extendió a todo el resto del sistema.”

Añadió que el proceso debe realizarse paso a paso para definir correctivos.“Eso requiere una investigación paso a paso para poder determinar y tomar las medidas correctivas.”

De acuerdo a los detalles, la falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI) se originó con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte, provocando caos en el transporte y la alteración en el sistema económico nacional.

Cambios y retos del sistema eléctrico

El funcionario también contextualizó la situación dentro de la transformación que experimenta el sistema energético nacional.

“Lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de muchos cambios en el sistema, que ya no es el mismo de hace cinco años, mucho menos el de 15 o 20 años; es un sistema con mayor demanda.”

Indicó que este crecimiento obliga a fortalecer la red de transmisión.

“Ese proceso de cambios también trae nuevos retos a nivel de transmisión; es decir, hay que hacer inversiones importantes en transmisión para poder manejar ese crecimiento en la distribución y también fortalecer las resistencias y las protecciones que ese sistema de transmisión requiere.”

Las autoridades esperan que el informe técnico determine las causas exactas del apagón y sirva de base para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.