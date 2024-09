Conep ve compleja situación fiscal RD

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) definió hoy como preocupante y compleja la situación fiscal de República Dominicana, porque los ingresos que se proyectan cada año son inferiores a los egresos.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, deploró que el Gobierno reciba menos dinero que lo que gasta, y señaló que para este año los niveles de ingresos proyectados eran de alrededor de un 17% del PIB, y los egresos un 20%.

“Empezando el año sin mover nada había un déficit de un 3%, que generó financiamiento, lo que sumado a deudas con el Banco Central, el déficit se elevó a un 5% del PIB”, explicó el empresario y economista.

Bajos incentivos

Dargam lamentó los bajos incentivos que reciben algunos sectores, como es el caso de turismo, que solo percibe un 0.5% del Producto Interno Bruto, equivalente a 12 mil 570 millones de pesos.

Para el ejecutivo del Conep, el 52% del total de los incentivos es ITB.

“Si nosotros vemos el total del gasto tributario, el 40% de los incentivos es ITB a personas físicas, es decir, tenemos un elefante en el salón al que hay que ponerle atención”, precisó.

Coinciden

Dargam señaló que el sector empresarial coincide con el Gobierno en el sentido de que a los sectores desposeídos hay que protegerlos en cualquier escenario de la reforma fiscal.

“En eso coincidimos plenamente, ahora, la otra historia que no se cuenta es qué eficiente somos recaudando en República Dominicana, porque nosotros nos damos cuenta que un tercio del total de las recaudaciones son itbis”, insistió el ejecutivo del Conep.

Agregó que “no hemos ampliado la base, no hemos aumentado la tasa y cada peso que se puede recaudar, apenas se está recaudando 34 centavos. Diez y ocho centavos de ese peso no se recauda porque hay un tipo de incentivo, pero casi 50 centavos no se recaudan por comercio ilícito, evasión e informalidad”.

El dirigente empresarial abogó por una mejoría en la eficiencia recaudatoria para evitar los escapes de recursos que debían ser utilizados en incentivos.

En otro orden, consideró que el déficit en el sector eléctrico es alarmante, el cual se aproxima a los 2 mil millones de dólares.

Reforma tributaria

Entrevistado hoy en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, Dargam dijo que se han logrado avances importantes y está convencido de que se logrará un empujón para llegar a un gran consenso para una profunda modificación al Código de Trabajo.

“Yo no creo que sea un tema de premura, de vísteme de espacio que voy de prisa, lo que yo sí veo es que hay un tema de voluntad para lograr un gran consenso”, precisó.

Añadió que más que una condición, se están pidiendo dos procesos paralelos, simultáneos y complementarios en el tema laboral.

“Sí, hemos planteado formalmente una revisión del esquema de cesantía, porque entendemos que es una carga laboral que resta competitividad a las empresas”, consideró.

Ve elefante

“Hay que seguir insistiendo en la facturación electrónica y en una mejor coordinación de las autoridades recaudatorias”.