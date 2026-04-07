El coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Rodríguez llegó a las 11:00 de la mañana de este martes a la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este./ Foto: Elieser Tapia

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este martes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el coronel de la Policía Nacional Fausto Madé Rodríguez, imputado de presuntamente agredir físicamente a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro.

El juez Leomar Cruz Quezada dispuso que la medida sea cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de que el imputado pudiera influir en el proceso de investigación.

El abogado querellante José Mejía afirmó que el propio coronel reconoció que hubo un exceso en su actuación, señalando que el caso no se trató de un procedimiento policial ordinario, sino de un abuso de autoridad.

“Él reconoció los hechos y reconoció que hubo un exceso de fuerza en sus actuaciones. Tenemos que recalcar que no fueron actuaciones comunes policiales, aquí se violaron todos los protocolos policiales, aquí lo que hubo fue un abuso de autoridad vil, donde ella no fue detenida, ella simplemente fue agredida desde su vulnerabilidad”, expresó.

El abogado José Mejía junto a la joven querellante Charlizze Altagracia Hernández Monegro mientras aguardaban el inicio d ela audiencia./ Foto: Elieser Tapia.

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Mejía explicó que una de las principales razones que motivaron al tribunal a imponer prisión preventiva fue el rol del imputado dentro de la institución, lo que podría permitirle influir en el curso de las investigaciones.

Asimismo, informó que solicitaron una investigación exhaustiva para que todos los miembros de la patrulla que participaron en el operativo sean interrogados y, de encontrarse responsabilidades, también sean sometidos a la justicia.

“Dentro de las proposiciones de diligencia, hemos solicitado que todos los miembros que estaban en la patrulla, en la que el coronel Madé era el oficial de mayor rango, sean puestos bajo investigación. Entendemos que algunos ya han sido ubicados y, cuando el Ministerio Público cuente con suficientes elementos de prueba, también se procederá en su contra”, sostuvo.

De su lado, el abogado también querellante Josúe Antonio García valoró la decisión del tribunal, al considerar que se tomó en cuenta la magnitud del caso y el peligro que representaría el imputado en libertad.

“El día de hoy el juez entendió la magnitud de este caso y corroboró lo que esta defensa le planteó. En ese sentido, ordenó tres meses de prisión preventiva contra el coronel Madé para salvaguardar la integridad física de esta joven, que fue agredida y abusada en un estado de indefensión”, manifestó.