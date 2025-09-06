Santo Domingo Oeste.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso 12 meses de prisión preventiva contra Óscar Enrique Ortega y Óscar Alberto Féliz Marte, acusados de provocar la muerte de tres hombres y herir gravemente a otro en un hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre en el sector El Libertador de Herrera.

La decisión judicial responde a la solicitud del Ministerio Público, representado por el fiscal litigante José Manuel Polanco, quien además logró que el caso fuera declarado complejo.

De acuerdo con el expediente preparado por la fiscal Olivia Sosa, los imputados dispararon contra José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuky) y Luis Javier Santana Ascencio mientras estos se desplazaban en una jeepeta.

Al escuchar los disparos, José Antonio Ovalle Martínez se acercó al vehículo para averiguar lo que ocurría y también fue alcanzado por los proyectiles que le provocaron la muerte, explicó el fiscal Polanco durante la audiencia.

En el mismo tiroteo resultó herido de gravedad José Adonis Pérez García, quien debió ser sometido a una cirugía en el Hospital Marcelino Vélez Santana.

Confesión y cómplice prófugo

Durante los interrogatorios, Ortega declaró que Féliz Marte lo había contactado meses antes para planificar el asesinato de Ciprián Lebrón, a quien vigilaban de cerca.

La Fiscalía indicó que en el hecho participó además un hombre identificado solo como Miguel, quien permanece prófugo de la justicia.

Calificación jurídica y destino de los imputados

El Ministerio Público calificó las acciones como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores, homicidio voluntario y asesinato, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión del juez Reyes Rodríguez Rodríguez, los imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.