Confusión por declaraciones de Faride Raful sobre reducción de muertes en operativos policiales

Por
Faride Raful | Ministra de Interior y Policía

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha generado confusión al atribuir la pausa de las muertes en “intercambios de disparos” al supuesto cambio de actitud de la población frente a las fuerzas del orden público.

Con la respuesta da a entender que los ciudadanos han sido los responsables de que patrullas de la Policía los abatieran en cuestionados operativos. Tal parece que la funcionaria matiza intervenciones tan repudiables como la ejecución, de acuerdo con el Ministerio Público, de cinco personas en Santiago y que la Policía dijo que habían caído en un intercambio de disparos.

Tras el horrendo crimen de Santiago las muertes en intercambios de disparos se han reducido. Pero la funcionaria atribuye el hecho, en parte, a que la ciudadanía está más dispuesta a cooperar, aunque también al fortalecimiento del protocolo para evitar las confrontaciones.

