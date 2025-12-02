El dominicano Jassel Pérez avanza con el balón ante la defensa de Gabriel Girón, de México.

Santo Domingo. La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este martes la separación del jugador Jassel Pérez de la selección nacional masculina de mayores, explicando que su exclusión del partido del lunes ante México se debió a actos de indisciplina.

La entidad deportiva informó que el atleta se ausentó injustificadamente de los entrenamientos del domingo, justo un día antes del compromiso oficial.

Según el comunicado, la decisión responde a la línea disciplinaria que exige la institución para todos los integrantes del combinado tricolor. Las autoridades federadas reiteraron que el comportamiento del jugador fue incompatible con los estándares del equipo nacional.

La selección dominicana participó esta semana en la Primera Ventana Clasificatoria rumbo al Mundial Catar 2027.

Indisciplina inaceptable

En su comunicado, Fedombal condenó enérgicamente la conducta de Pérez, calificándola como una falta de respeto hacia la institución, el país, el cuerpo técnico, la gerencia y sus propios compañeros, quienes mantienen un compromiso constante con la representación nacional.

La federación insistió en que la disciplina es un pilar fundamental del programa nacional de baloncesto y que su incumplimiento afecta la cohesión del equipo.

Indicó que este tipo de acciones compromete el trabajo colectivo y va en detrimento del esfuerzo que realizan quienes sí cumplen con las normas internas.

Fedombal advirtió que situaciones de esta naturaleza no serán toleradas bajo ninguna circunstancia.

Línea firme de la Federación

El organismo puntualizó que actos como el cometido por Jassel Pérez “no corresponden al perfil de un jugador de selección nacional”, por lo que su separación responde a la necesidad de preservar la integridad y el orden dentro del conjunto.

Fedombal reafirmó que continuará exigiendo el máximo nivel de responsabilidad a todos los atletas convocados a representar al país.

La federación también resaltó el respaldo del público dominicano, destacando que la entrega de los fanáticos y su apoyo constante merecen un comportamiento ejemplar de parte de los jugadores.

La nota concluye reiterando el compromiso de mantener altos estándares competitivos y disciplinarios en el programa nacional.