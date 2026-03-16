Las consecuencias del conflicto en Irán para consumidores

Chris Wright

Ministro de Energía EE. UU.

Por más pasajero que sea el bloqueo del estrecho de Ormuz, como aseguró para tratar de apaciguar a la opinión pública, el alza del precio del petróleo señala que no se tomaron las previsiones cuando se iniciaron los bombardeos a Irán. En lo que pasa la tormenta los consumidores sufrirán las consecuencias de lo que define como malestar pasajero.

Luis Henry Molina

Presidente Suprema Corte de Justicia

Está en lo cierto al afirmar que una justicia eficiente es una ventaja competitiva para el país. La seguridad jurídica es uno de los requisitos que más toman en cuenta los inversionistas extranjeros. Pero no basta con que solo lo reconozca. Es importante desplegar más esfuerzo para dotar a la justicia de esa eficiencia que es tan necesaria en una democracia.

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Adolfo Pérez de León

Director del Inabie

Tras aplacar el ruido que ensombrecía la imagen del Inabie, son auspiciosos los programas que ha emprendido para balancear la alimentación en las escuelas. Una comida sana es esencial para prevenir la obesidad, además del desarrollo normal de niños y adolescentes. Bajo su gestión el Inabie cumple su función.