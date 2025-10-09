Santiago. – Con miras a continuar impulsando la innovación, la transparencia y el fortalecimiento de la gestión organizacional, quedó conformado el nuevo Consejo de Administración, órgano que tendrá la responsabilidad de dirigir las políticas estratégicas y de velar por el desarrollo sostenible de la institución.

El nuevo consejo estará presidido por el Dr. Julián Sued, reconocido profesional de la salud con amplia trayectoria en el ámbito médico y académico. En la vicepresidencia fue designado el Dr. Fausto Hernández, quien aportará su visión y experiencia en la toma de decisiones. La Dra. Javiela Tejada ocupará la secretaría, asumiendo la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento a los procesos administrativos, mientras que la tesorería recae en el Dr. Marino Pérez, encargado de velar por la transparencia y el manejo eficiente de los recursos financieros.

Como parte de este órgano colegiado también se integran como vocales la Dra. Natalia García, el Dr. Humberto Lizardo, el Dr. Luis Berges, el Dr. Julio Gonell y el Dr. Rafael Ulerio. Su participación permitirá contar con un consejo plural, multidisciplinario y comprometido con la mejora continua, capaz de ofrecer diferentes perspectivas en la toma de decisiones y en la creación de estrategias de crecimiento.

Durante el acto de presentación, se resaltó la importancia de este nuevo equipo de trabajo para garantizar que la institución siga cumpliendo con su misión de ofrecer servicios de calidad y de mantener un alto nivel de confianza en la comunidad. El nuevo consejo asumió el compromiso de orientar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la cultura organizacional, el fomento de la excelencia en la atención y la promoción de iniciativas que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Este relevo directivo marca un paso trascendental en la historia institucional, reafirmando los valores de ética, compromiso social y profesionalismo que han guiado el camino de la entidad. Con esta designación, se busca consolidar una gestión más participativa y cercana, enfocada en promover proyectos que eleven la calidad de los servicios y que fortalezcan la posición de la organización en el sector salud.

El Consejo de Administración del período 2025-2028 inicia sus funciones con la firme convicción de que el trabajo en equipo, la innovación y la responsabilidad social son pilares fundamentales para continuar creciendo y aportando al bienestar de la comunidad.

