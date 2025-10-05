Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

El Consejo de la Magistratura decidió no confirmar a los tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron evaluados. ¿Cuáles serían las razones?

El grupo terrorista Hamás avanzó un paso importante en las negociaciones de un alto al fuego en Gaza con la promesa de liberar a los rehenes.

Gobiernos de izquierda de la región han guardado silencio sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre las Américas. ¿Mejor así?

En víspera de la instalación del Ministerio de Justicia, Roberto Santana fue designado encargado de servicios penitenciarios de la Procuraduría. ¿Dice algo?

El caos del tránsito se torna más infartante cuando los agentes de la Digesett lo regulan en sustitución de los semáforos. E insiste.

Al titular áreas protegidas, el Gobierno dice que sectores oscuros ya no podrán adueñarse de ellas. ¿Acaso son oscuros los usurpadores?

La Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití aprobada por la ONU ha tenido buena acogida en el exterior. Pero se necesita más. ¿De acuerdo?

El colombiano Gustavo Petro rompió relaciones y echó a los diplomáticos de Israel por la detención de la flotilla humanitaria a Gaza. ¿Mensaje a Trump?