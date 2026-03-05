Al avanzar la mañana, la cantidad de personas en espera continuaba aumentando, lo que generó incomodidad entre los solicitantes en filas.

Desde tempranas horas de este jueves, decenas de ciudadanos volvieron a congregarse en largas filas dentro y fuera de la sede principal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el ensanche La Fe, en busca de renovar su licencia de conducir o solicitar el documento por primera vez.

El movimiento comenzó desde las primeras horas de la madrugada. Algunos usuarios aseguraron haber llegado al lugar alrededor de las 6:00 de la mañana con la esperanza de agilizar el proceso y evitar mayores retrasos. Sin embargo, al avanzar la mañana, la cantidad de personas en espera continuaba aumentando, lo que generó incomodidad entre los solicitantes.

En las aceras y áreas cercanas al recinto principal se observaron filas extensas de ciudadanos que aguardaban su turno. Muchos explicaron que tuvieron que solicitar permisos laborales o reorganizar su jornada de trabajo para completar el trámite.

“Uno tiene que venir temprano porque si llega tarde se pasa todo el día aquí”, comentó Juan de Jesús, un ciudadano mientras esperaba su turno para renovar el documento.

Ante este panorama, varios ciudadanos pidieron a las autoridades habilitar más puntos de servicio en diferentes sectores del Gran Santo Domingo y otras provincias del país, con el objetivo de reducir las filas y el tiempo de espera para obtener el carné de conducir.

“Deberían abrir más centros porque cada vez que uno viene aquí se encuentra con la misma situación”, expresó Martín de la Cruz, otro solicitante mientras aguardaba en la fila.

De acuerdo con personal que labora en el Intrant, los precios para la renovación de las licencias se mantienen sin cambios respecto a años anteriores.

Opinan desde las filas: simuladores vs. vehículos

Hay opiniones encontradas en ciudadanos en filas por las evaluaciones en simuladores o vehículos reales.

La decisión de las autoridades del Intrant de sustituir las evaluaciones de manejo en simuladores por la forma convencional o anterior de vehículos reales en las vías públicas ha generado un amplio debate entre ciudadanos que este jueves acudieron a renovar o solicitar por primera vez su licencia de conducir.

Para Alfredo Herrera, la decisión representa un retroceso en los procesos modernos de servicio público. A su juicio, el cambio podría hacer que el procedimiento sea más lento, costoso y complicado para quienes buscan obtener su licencia.

“Con los simuladores el proceso es más rápido. Ahora los que no tenemos vehículos tendremos que alquilar uno o pagarle a una persona de nuestro bolsillo para que nos acompañe en el examen práctico. Es una medida en detrimento de nuestros bolsillos”, afirmó Herrera.

Una opinión similar expresó Félix Jiménez, quien también considera que el cambio en la modalidad de evaluación podría complicar aún más el proceso. Según Jiménez, volver al método convencional podría aumentar el tiempo de espera para los usuarios y representar un retroceso en la modernización de los servicios públicos vinculados al tránsito.

No obstante, otros ciudadanos valoran positivamente la decisión de las autoridades. Martín Cordero considera que la práctica real en las calles ayudará a que los conductores desarrollen mejores habilidades al volante y enfrenten situaciones auténticas del tránsito.

“Si bien estamos en la era digital, yo entiendo que por los problemas que tenemos en las vías la decisión es lo mejor. No es lo mismo un simulador que estar en el calor de la calle. La práctica operativa te hace mejor chofer”, expresó Cordero.

Una postura similar sostuvieron Ivelisse Ureña y Julio Moronta, quienes afirmaron que los simuladores pueden facilitar demasiado el proceso de evaluación sin garantizar que el conductor esté preparado para enfrentar los desafíos del tránsito real.

“Cualquier joven puede volverse experto en simuladores, incluso jugando videojuegos. Pero cuando salen a la calle manejan con miedo o violando las señales de tránsito. No lo hacen de manera correcta, ya que no es lo mismo ser evaluado en simuladores que en vehículos”, sostuvieron los ciudadanos.

Mientras continúa el debate sobre la nueva modalidad de evaluación, las filas de ciudadanos en busca de su licencia de conducir siguen siendo parte del panorama cotidiano en los centros de servicio del Intrant. Muchos esperan que las autoridades implementen nuevas medidas que permitan agilizar el proceso sin afectar la calidad de la formación de los conductores.