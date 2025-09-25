Cooperativa realizará Quincuagésima Cuarta Asamblea

Santo Domingo.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), celebrará su Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de delegados, exhibiendo logros sobre su balance social y financiero llevando soluciones a miles de familias que son parte del magisterio nacional.

El presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, al anunciar la realización de la importante actividad, aseguró que este será el escenario idóneo para dar a conocer las acciones de mayor impacto desarrolladas durante el último año fiscal a favor del bienestar de sus asociados, cantidad que ronda actualmente los 189 mil a nivel nacional.

El evento que será celebrado en el salón de actos del Hotel COOPMARENA, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, contará con la participación de los 322 dirigentes distritales de todo el país.

Portes confirmó que la institución está comprometida con el desarrollo contínuo y la mejora de sus servicios, logrando importantes avances que reflejan la misión de apoyar a sus miembros y continuar colaborando con el bienestar de la comunidad.

“El éxito de nuestra institución es resultado del esfuerzo compartido, de una visión inclusiva y de la firme creencia en que la cooperación multiplica oportunidades y supera límites. En la cooperativa de maestros, los números importan, pero lo esencial son las vidas que impactamos”, aseguró Portes.

Como parte del amplio programa a desarrollarse, se impartirá la conferencia titulada: “Lavado de Activos Internacionales en las Cooperativas”, a cargo de la especialista internacional, Alicia Guzmán.

En esta ocasión, se darán a conocer los beneficios que serán distribuidos a los socios por concepto de excedentes incluyen: distribución a los asociados, sostenibilidad y desarrollo institucional, mejoría en los servicios, reservas para contingencias, donaciones y solidaridad, responsabilidad social, becas para estudios universitarios, protección y conservación del medioambiente, entre otros aportes.

La actividad se desarrollará desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de septiembre, contará con la presencia de distinguidas personalidades del sector magisterial, del cooperativismo nacional e internacional, así como funcionarios gubernamentales y congresistas.