COOPNAMA y UCADE firman acuerdo interinstitucional

Higüey. -La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Universidad Católica del Este (UCADE), con la finalidad de incluir a esta casa de altos estudios en el Programa Nacional de Becas.

El Prof. Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración manifestó que esta nueva alianza es parte de la planificación estrategia de cara al 2026. Además, dijo: “Qué bueno que la provincia La Altagracia tiene una universidad que está apoderada y empoderada de la calidad. A partir de hoy los hijos e hijas de nuestros asociados podrán optar por una beca y ya no tendrán que moverse lejos de aquí”.

Exhortó a todos los presentes a ser parte de esta nueva alianza, la cual consideró una tarea digna y acorde con todos los principios de la cooperativa.

El rector de la universidad, Dr. Abelino Reyes González expresó un alto nivel de satisfacción por este importante paso en favor de abrir nuevas oportunidades a estudiantes del área de educación y de otras disciplinas para que puedan cursar sus estudios en la institución.

“Este convenio tiene el objetivo de convertirse en una plataforma de sostenibilidad para los procesos académicos, sustentada en la calidad educativa que ofrecemos y en la generosidad de ustedes al brindar apoyo en materia de financiamiento y acompañamiento en los procesos legislativos”, aseguró Reyes González.

Durante su intervención monseñor doctor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia afirmó: “Este convenio es motivo de alegría, porque la cooperativa no es simplemente de ahorros, es de ayudar al maestro, manifestándose a través del programa de becas, el rostro social de COOPNAMA.”

Santiago Portes encabezó la comitiva que estaba compuesta por los profesores Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración; Zoila Flor Mateo, tesorera del Consejo de Administración; Martin Castillo, secretario del Consejo de Vigilancia.

Además de los consejeros, los profesores Nelly Bonilla, Bruno Ortiz, Eunice Martínez, Altagracia Jiménez y Paula Sánchez.

Mientras que de la Universidad Católica del Este estuvieron presentes Luz Altagracia Reyes de Santana, vice-rectora; Charina Montilla, directora de extensión e internalización y otros.

Como invitados especiales asistieron Eufracia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP); Víctor Pascual Pepen Castillo, ex presidente del Consejo de Administración; Dr. Guillermo Arboleda Gómez, Maestro investigador de Economía Social y Cooperativismo y Marta Rodríguez de León, directora del Distrito 12-01.

Del personal administrativo de COOPNAMA estuvieron presentes los gerentes Kennedy García, de Recursos Humanos; Victoria Suárez, de Planificación; Lino Hernández, de Financiera. Además de Marisol Aquino, Encargada del Departamento de Gestión de Calidad; Wilfredo Severino, Oficial de Cumplimiento; Miguel Elías Castillo, sub-gerente de Cobros; Yasser Ramírez, encargado de crédito educativo, Gerencia de Educación; Juan José Pérez, encargado oficina regional Este COOPNAMA; Carlos Manuel Ubiera Berroa, sub encargado Oficina Regional Este COOPNAMA.