Cooproharina inicia construcción de nuevo molino en DISDO con inversión de RD$1,100 millones

Santo Domingo.- La Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de la Harina (Cooproharina) dio inicio a la construcción de su nuevo molino en el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (DISDO), una obra que forma parte de su plan de expansión y modernización, y que conlleva una inversión total de RD$1,100 millones.

Para impulsar el proyecto, Cooproharina firmó un acuerdo de financiamiento por RD$600 millones con el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX).

Según lo programado, la obra estará lista a finales de 2027 y permitirá aumentar la capacidad de producción de harina de 200 a 400 toneladas métricas diarias, equivalente a un incremento del 200 %, además de mejorar significativamente la calidad del producto.

Un impulso a la industria harinera nacional

El presidente del Consejo de Administración de Cooproharina, Marino de Dios, destacó que esta construcción representa un paso fundamental para el fortalecimiento de la industria harinera, especialmente para los procesadores de harina y para ampliar la oferta de los productos Dorapan.

«Este ambicioso plan es un hito histórico para los procesadores de la harina. La nueva planta permitirá aumentar la eficiencia productiva, mejorar la calidad de los productos y garantizar una producción suficiente para nuestros socios y clientes, convirtiéndonos en un organismo competitivo en el mercado nacional«, afirmó.

De Dios subrayó que esta inversión reafirma el compromiso de la cooperativa con la autosuficiencia alimentaria, la soberanía productiva y el fortalecimiento del sector harinero, consolidando a Cooproharina como un actor clave dentro del aparato agroindustrial dominicano.

Proyecto en dos fases y acompañamiento técnico

El proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera incluye la construcción de una planta de almacenamiento con capacidad para más de 31,000 toneladas métricas y el procesamiento de granos de trigo. La segunda fase contempla la adquisición de equipos avanzados destinados a fortalecer la capacidad productiva de la cooperativa.

Durante el acto, también ofrecieron palabras el presidente de la Comisión DISDO-Cooproharina, Héctor Delgado, y el gerente general de la empresa Decker Soluciones SRL, Richard Despradel, responsable de la construcción de los silos del nuevo molino.