Salcedo.- La educación financiera así como otros tópicos ligados al tema en cuestión, ha sido uno de los principales elementos del crecimiento que durante todo el trayecto del 2025 tuvo la Cooperativa La Unión (Coopunión).

Así lo afirmó Georgina Suárez del Departamento de Educación de la entidad, quien manifestó su optimismo al señalar que para el venidero 2026 en Coopunión continuarán los diversos procesos formativos para sus asociados.

En ese orden expresó, que los principales talleres que se realizaron durante el año 2025 fueron enfocados desde los más jóvenes y pequeños de la casa, con charlas sobre el poder de cooperar, simulacros de asambleas cooperativistas así como otros importantes temas afines.

También sobre economía familiar, el rol de las madres, charlas de emprendimientos, entre otros.