Los casos de corrupción que han aflorado últimamente han dado un giro de 360 grados al debate. Un respiro para el Gobierno.

Si el expresidente Danilo Medina salió a defender su honra frente al caso de su cuñado Maxy Montilla es porque algo se huele. ¿O no?

Por cierto, todavía se debate si Danilo Medina hizo bien o mal al despegarse de su cuñado Maxy Montilla, en lugar de esperar que hablara.

Mal presagio para los presidenciales en campaña que no se sientan en la calle ni en los mentideros. ¿Será que no han prendido?

La misión liderada por Kenia en Haití prefiere dejar el limpio en lugar de seguir exponiéndose sin recursos frente a las pandillas. ¿Una derrota?

El ministro de Cultura, Roberto Salcedo, ha sido puesto en una disyuntiva con el premio de la bienal que el Codad quiere que se elimine. ¿Qué hará?

Carolina Mejía promueve obras en los barrios, y el ministro David Collado lo hace en las provincias. Cada uno en lo suyo. ¿Verdad?

Conos y otros obstáculos ocupan tramos de calles en la Zona Colonial. Tal parece que se trata de un desafío. ¿De acuerdo?