Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cancelo la condena de siete años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal, y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

La decisión deja sin efecto la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 21 de octubre de 2024, al considerar que en el proceso anterior se cometieron errores en la aplicación de normas jurídicas.

Silverio fue condenada el año pasado por ejercer la neurociencia de forma ilegal, ofreciendo tratamientos a menores de edad sin las debidas acreditaciones profesionales ni autorización del Ministerio de Salud Pública.

El abogado Félix Portes, representante de las familias querellantes, aseguró que las víctimas continuarán su lucha en los tribunales para obtener una sanción ejemplar contra la imputada.

“Los querellantes y actores civiles se mantienen firmes, unidos y decididos a seguir luchando en los tribunales hasta obtener una condena ejemplar. Este nuevo juicio es una oportunidad para que la verdad prevalezca y para que la acusada responda por los daños ocasionados. Seguiremos de pie, con más fuerza y determinación, hasta lograr justicia”, aseguró Portes en sus redes sociales.