SANTO DOMINGO.— La Primera Sala de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal confirmó las condenas de 20 y 10 años de prisión impuestas a dos integrantes de una red criminal dedicada al lavado de activos y al narcotráfico, a la que en 2021 se le incautaron 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada.

El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, y rechazó el recurso de apelación interpuesto por Jhon Braulio Acuña Chavarría y Haidee Gabriela Hernández de Acuña, quienes fueron condenados a 20 y 10 años de prisión, respectivamente. La corte consideró que la acusación fue probada de manera fehaciente y que la sentencia carece de los vicios alegados por la defensa.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia penal núm. 301-04-2024-SSEN-00125, de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, condena a los procesados al pago de multas de 400 y 200 salarios mínimos, respectivamente.

Asimismo, fue confirmado el decomiso de bienes, entre ellos siete propiedades de lujo, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y armas de fuego, incluyendo fusiles y pistolas.

El Ministerio Público recordó que la estructura criminal estaba integrada por personas físicas y jurídicas, entre ellas dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, quienes introducían al país grandes cantidades de drogas por la vía marítima.

Por pertenecer a esta misma red, previamente fue condenado a ocho años de prisión Ronny Anyolin Guerrero Reyes, mientras que su pareja, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, recibió una pena de cinco años de prisión suspendida bajo condiciones. De igual forma, un ciudadano arubeño fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque falleció posteriormente a causa de una afección de salud bucal, por la cual recibía tratamiento médico.

El 29 de abril de 2021, las autoridades decomisaron 35 sacos de nylon que contenían 872 paquetes con 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo “La Patrona” y confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, fueron ocupados 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia del acusado Albertico Franklin Leyng, así como en poder de David Alberto Leug, ambos prófugos.

La procuradora Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, valoraron la confirmación de las condenas, al destacar que “el conjunto de pruebas presentado fue armónico entre el hecho y el derecho, frente a una estructura criminal transnacional”.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal investigador Pedro Medina Quezada, de la referida procuraduría especializada. La sentencia fue confirmada por los jueces de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Newton Alexis Pérez Nin, Yocelin Calvo Peña y Bartolomé Michael Castillo Sánchez.