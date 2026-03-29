De salud y otras cosas

Cosas de la calle…

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Cosas de la calle…

César Mella. Medico Psiquiatra

He notado la gran cantidad de adultos cojeando, es decir, gente que han sufrido lesiones en el pasado y han quedado con limitaciones motoras permanentes.

2-Las tres veces que me he montado en el metro de Santo Domingo me llama la atención ver a  jóvenes conectados a un par de audífonos tal  como ocurre en las grandes ciudades como New York.

3-Los saludos manuales han evolucionado, por ejemplo ahora en vez de dar la mano, los varones se saludan chocando los puños cerrados.

4-El guiñar un ojo;  el “fui fuio” como pitido de galantería y el   primero ,como gesto de coquetería, han desaparecido, mas bien escuchamos el   comentario de esquina “ viste a esa jeva, montro”..

5-El que se cae entrando a un edificio o en la calle, producto de un resbalón,lo primero que hace es pararse, sacudirse, mirar a ambos lados, reírse y asegurarse de que nadie lo ha visto y   mucho menos acepta ayudas.

¿Cuantas fracturas óseas mal soldadas por hacernos los bravos deambulan por doquier?…

6-Antes, al pasar el cortejo mortuorio, la gente cerraba las puertas y ocultaba los espejos, ritual que pretendía conseguir alejar la muerte de nuestro hogar. Creo que esa costumbre ha quedado relegada a campos lejanos.

7-En estos días un prestante medico inauguro su consultorio y el sacerdote al expeler el agua bendita le deseó prosperidad a este ofertador de salud, lo que el no sabía, es que en horas de la tarde su suegra con incienso, agua y alimentos había llevado a un curioso para los despojos correspondientes.

8-Los pedigüeños que encontramos en funerarias, canales de televisión y semáforos, han modificado sus técnicas.

Antes era una receta (asuntos de salud) o la indicación de una prótesis.

Ahora o es con un haitianito cargando a una criatura de meses. El  te aborda con la siguiente petición:“consígame un pasaje licenciado”.

9-Ya limpiar el cristal de tu automóvil, sin tu autorización, es una agresión que ha traído muertos.

Nos queda solo a veces, activar el limpia vidrio , oprimiendo el activador del agua  y con todo y eso, te insultan…

10-Así como la serenata de madrugadas es un ente en desaparición, el  piropo poético y galante también.

 Se  escuchan los halagos genealógicos: “felicítame a tu  madre por esa imponente arquitectura”

Los imaginativos: “señorita no debió  pedirme excusas por ocultarme con su bello rostro, recuerde que los ángeles no tienen espaldas”

Eclesiásticos: Virgen solo quedan dos, Ud.,  por supuesto, y la Virgen de Altagracia…

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