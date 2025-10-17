Cotuí, Sánchez Ramírez. – La Alcaldía de Cotuí declaró tres días de duelo municipal por el fallecimiento del exsenador y servidor público Vicente Sánchez Baret, una figura destacada de la vida política nacional y fundador de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Mediante resolución de la Sala Capitular, los días 17, 18 y 19 de octubre fueron designados como jornadas de duelo en todo el municipio, en reconocimiento a la trayectoria y aportes de Sánchez Baret al desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez y del país.

En la declaratoria, las autoridades municipales destacaron la dilatada carrera política y administrativa del exlegislador, quien fue senador en varias ocasiones, así como secretario de Interior y Policía, secretario de Deportes durante el gobierno del expresidente Antonio Guzmán Fernández, y director general de Aduanas bajo la administración del expresidente Hipólito Mejía.

Nacido en Cotuí en 1936, Vicente Sánchez Baret fue además el primer síndico (alcalde) de ese municipio, designado durante la era de Rafael Leónidas Trujillo, y se mantuvo por décadas como una figura influyente en la política local y nacional.

Luto en Cotuí

El alcalde José Eugenio Montilla expresó que la muerte de Sánchez Baret “cierra un capítulo en la vida de un gran político dominicano y de un ser humano extraordinario”.