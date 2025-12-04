Pescadores y visitantes del complejo acuífero fueron los primeros en alertar que el embalse

Quitasueño, Cotuí.-La Presa de Hatillo, el mayor lago de agua dulce de las Antillas Mayores, vuelve a generar preocupación en distintos sectores de la provincia Sánchez Ramírez, luego de que sus aguas comenzaran a mostrar una inusual tonalidad verde olivo durante los últimos días.

Pescadores y visitantes del complejo acuífero fueron los primeros en alertar que el embalse, tradicionalmente cristalino, ha cambiado de aspecto de manera repentina y sin explicación aparente.

Quienes dependen de la pesca han decidido suspender sus actividades, en medio de la confusión e incertidumbre que provoca el extraño fenómeno.

La inquietud ha ido en aumento, mientras la comunidad espera la intervención urgente del Ministerio de Medio Ambiente para iniciar una investigación técnica que determine las posibles causas del cambio en la coloración del agua.

Entre las hipótesis que circulan en la zona figuran contaminación, efectos del calentamiento global e incluso la posible acción de terceros, señalados por algunos residentes como potenciales responsables del deterioro visible del embalse en el lago de la presa de Hatillo.