Covid-19: el genocidio de la vacuna y su relación con la guerra de Ucrania

“¡Las vacunas son mucho más tóxicas y letales que el covid-19!”, Nelson Castillo.

“La verdad es siempre revolucionaria”, ¿anónimo?..

No les niego que cuando me cayó en las manos este texto autografiado por su autor me llegaron a la mente varias interrogantes:

Este no es un libro de amor… es un libro de denuncia en el cual el médico cardiólogo, con post grado en España, se desahoga. ¿En qué me perjudica que yo haga a la luz pública los conceptos de un colega del bloque progresista?,

¿Por qué su libro ha sido boicoteado en el país, sin embargo se adquiere en Amazon?

A partir de ahora todo lo que escriba es textualmente de las palabras del propio autor.

Como es un escritor de larga data lo cito y confieso que estoy en un espacio de reflexión conceptual sobre lo que sigue: Dice mi hermano y colega Nelson Castillo:

“Este libro va a ser bloqueado por las multinacionales de la comunicación, actuando como parte de ‘los amos del mundo’, pero lentamente llegara a muchas personas que lo leerán y conocerán cómo funciona el poderoso mundo delictivo de hoy.

“El negocio de la pandemia del coronavirus 19, sumado a las vacunas y a los medicamentos de alto costo, conjuntamente con una dictadura global jamás nunca vista, ha sido una de las acciones más repugnantes y groseras que ha sucedido en la historia de la medicina y de la humanidad.

“En esta obra se presentan datos convincentes, de que quienes gobiernan hoy son los llamados ‘amos del mundo’, y la mayoría de los gobernantes con el negocio del coronavirus 19 y las vacunas han actuado más como vendedores o buhoneros farmacéuticos y oficiales policiales represivos, que como gobernantes que tienen el deber de trabajar y actuar en beneficio de los pueblos que los han elegido.

“Se considera, con soportes válidos, como instituciones que anteriormente gozaban de prestigio como la FDA, la OMS y muchas sociedades científicas, han pasado a estar dirigidas y dominadas por las multinacionales farmacéuticas, convirtiéndose tan delictivas como sus amos.

“La resistencia con las grandes manifestaciones contra el pasaporte de vacunación en Estados Unidos, Europa y otros países, seguido de la casi revuelta de los camioneros en Canadá, la cual se extendía a gran velocidad por todo el mundo, eso acelero la guerra de Ucrania y todo esto forzó a que se detuviera el plan de obligar a todos los padres a vacunar a su hijos, que era lo mismo que entregarlos a que se lo comieran los Leones y que sería el gran genocidio infantil que iba a registrar la historia aunque todavía a finales de julio del 2022, habían países que no les importaba y continúan vacunando niños.

“La guerra de Ucrania fue lo que hizo descontinuar el confinamiento, eso ayudo a salvar niños”.

Felicito al autor, invito a mis amables lectores a procurar esta visión alternativa de una problemática aun en desarrollo.