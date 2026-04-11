NUEVA YORK.- El relevista nueve veces All-Star Craig Kimbrel se unió a su décimo equipo de las Grandes Ligas el sábado cuando los Mets de Nueva York seleccionaron su contrato de la Clase A de St. Lucie.

Kimbrel, un lanzador diestro de 37 años, ocupa el quinto lugar en salvamentos de por vida detrás de los miembros del Salón de la Fama Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601), junto con Lee Smith y Kenley Jansen (ambos con 478).

Kimbrel reemplazó a Richard Lovelady, quien había sido designado para otra tarea.

“Si el juego requiere una jugada de alto riesgo, no lo dudaré”, dijo el mánager Carlos Mendoza sobre Kimbrel. “Está en camino de ser un miembro del Salón de la Fama. No es como un jugador que llega a las Grandes Ligas por primera vez. Ha desempeñado esos roles durante mucho tiempo y ha tenido una carrera bastante exitosa”. Te puede interesar: Kimbrel se establece como el cerrador mas joven en llegar a 150 rescates

Kimbrel tuvo una efectividad de 2.25 en 14 juegos la temporada pasada con Atlanta y Houston.

En enero, firmó un acuerdo con los Mets que estipulaba que, si era incluido en la plantilla de 40 jugadores, recibiría un salario de 2,5 millones de dólares en las Grandes Ligas y de 350.000 dólares en las ligas menores. En las Grandes Ligas, puede ganar 1 millón de dólares en bonificaciones por rendimiento por cada juego lanzado: 200.000 dólares por cada 20 juegos y 200.000 dólares por cada cinco adicionales hasta llegar a los 40.

“Me siento bien físicamente”, dijo Kimbrel. “Estoy listo para tomar el balón y hacer lo que sea necesario”.

Kimbrel no ha conseguido un salvamento desde el 7 de julio de 2024, cuando jugaba con Baltimore. Sufrió de dolor de espalda al final de la temporada y registró una efectividad de 11.50 en sus últimas 19 apariciones.

El martes lanzó una entrada sin permitir carreras para St. Lucie en su única aparición en ligas menores este año. Realizó nueve lanzamientos: seis rectas con una velocidad promedio de 93.5 mph, además de un cutter, un sweeper y una curva de nudillos.

“Siento una descarga de adrenalina cada vez que tengo la oportunidad de lanzar en un partido de las Grandes Ligas”, dijo Kimbrel. “Alguien me dijo hace mucho tiempo que, en cuanto eso desapareciera, sería hora de volver a casa. Y aún conservo esa emoción y la motivación para salir al campo, competir, ponerme la camiseta y representar a una ciudad, sea cual sea”.

Mendoza dijo que el lanzador derecho Clay Holmes, quien abandonó el partido del viernes, que terminó con derrota de 4-0 ante los Athletics, con un out en la sexta entrada debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo, está listo para tomar su próximo turno en la rotación. Mendoza agregó que Holmes tuvo las molestias normales después de un partido y que las pruebas realizadas no mostraron daños en el isquiotibial.