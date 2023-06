Cree Abinader debe postularse; asegura ganará elecciones

Santo Domingo.- El sociólogo, Cándido Mercedes, cree que el presidente Luis Abinader, está obligado a postularse de nuevo al cargo, al asegurar que, si no lo hace, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) perderá las elecciones.

Al asegurar que Abinader ganaría las próximas elecciones de 2024 si se postula nuevamente, Mercedes explicó que basa su afirmación en estudios que ha venido haciendo.

Manifestó que en el registro que realizó el pasado año a 23 firmas encuestadoras que hicieron a 47 encuestas, comparó los resultados de las elecciones y que seguirá haciéndolo a partir de octubre, para visibilizar y evidenciar las encuestadoras mercenarias, esas que maquillan los resultados.

Puedes leer: Abinader reitera que tiene hasta el 17 de agosto para decidir sobre reelección

“Ya tengo la Mark Penn y las dos que han salido de Gallup. A mí no me preocupa quién va a ganar, Luis Abinader va a ganar las elecciones, está obligado a postularse, porque si no va, el PRM pierde”, dijo Mercedes.

Señaló que no está subestimando a los demás candidatos que puedan presentarse, sin embargo, considera que ya el presidente no se pertenece, pues hay una nueva generación que lo quiere.

Reveló que las firmas encuestadoras que más le tiene confianza son esas a las que hacen encuestas para los medios, citando a Diario Libre, RCC Media, Mark Penn y SIN.

“Esas firmas trabajan para medios, no para intereses particulares ni de partidos políticos”, agregó.

Al ser entrevistado por el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas, explicó que, en la última encuesta de Gallup, el presidente Abinader está en un 47.7 % y coincide con la realizada por Mark Penn.

“La gente no ve el voto probable, en el voto probable Abinader se va en primera vuelta y es el voto más objetivo. Si las elecciones fueran hoy y el PRM se va con alianzas por más chiquitas que sean, él termina en 54 % o 57 %, oye que te lo digo”, aseguró.

Para Cándido Mercedes, la productividad en una sociedad tiene que ser definida, en gran medida, con el cuerpo de ventajas comparativas que se tenga como país.

Es decir, la grandeza que se tenga, agrega valor a esas ventajas comparativas, para transformarlas en ventajas competitivas.

Indicó que en la República Dominicana hay un problema de capital humano, porque en el mercado de trabajo se tiene 4,700,000 empleos (2.2 millones son formales y 2.7 millones informales).

En ese mismo contexto, explicó que de los 4.7 millones de empleos, la tasa de empleomanía ocupada por universitarios apenas llega a 25 %, un equivalente a 1,185,429. Y de ese 25 % de universitarios hay un 7 % que no está ejerciendo el trabajo para lo cual estudió.

Sustentó que a nivel educativo en el país hay solo un 20 % de personas en las universidades. El 90 % de la matrícula universitaria está concentrada en carreras tradicionales como derecho, contabilidad, administración, mercadeo. y que en la actualidad, hay alrededor de 1,800,000 profesionales universitarios.

También habló sobre las falencias en la educación del país, las crisis a nivel mundial, la descomposición que ha venido de más en más de los últimos cuarenta años, frente a un liderazgo negativo y abuso de poder que viene como cascada.

“De ahí la importancia de que nos aboquemos a definir y delinear, para aposentarnos de lo que queremos ser y vivir como nación y el capital humano competitivo que queremos ser”, indicó.

Presidente Abinader

Resaltó que “el capital humano es el patrimonio invaluable de toda organización, de toda sociedad, pero el país no es competitivo si lo vemos desde la base comercial de Costa Rica o cualquier país de Centroamérica. Nosotros nada más somos positivos y tenemos una balanza favorable comercial con Haití, es decir, que no somos competitivos, porque tenemos una educación que no atraviesa de manera modular en el capital humano que somos nosotros”, señaló.

Talento humano y el aprendizaje de las habilidades

Cándido Mercedes insistió en que el talento humano y el aprendizaje de las habilidades blandas son donde habitan las habilidades como herramientas para educar, formar, capacitar y entrenar las aptitudes, actitudes y competencias para que se alineen por un propósito con eficiencia, eficacia y calidad.

“Yo prefiero una persona con muchas habilidades blandas y no a uno que tenga un coeficiente intelectual de genio y que no tenga inteligencia blanda, porque este va a buscar el conocimiento que es la actitud, el otro se va a creer que es mejor que todos y trabajará solo”, dijo.

En ese sentido, citó como ejemplo reciente, el caso de la fiscal de La Romana y los policías, donde no pusieron en práctica la inteligencia blanda, la empatía, ponerse en el lugar del otro, escuchar y buscar una estrategia de que ambas partes ganen.

“Cuando no tienes inteligencia blanda, la prepotencia y la soberbia, conducen inevitablemente al choque de la fuerza y el poder y, en una sociedad donde la fuerza y el poder se imponen, no se llega a nada, no avanzamos”, apuntó.

Pidió a los actores políticos que dejen atrás el paradigma de “prejuicio de retrospectiva”, que creen que siempre tienen razón desde el principio y entender que el capital humano es el que hace posible obtener la competitividad y la productividad en una visión sistémica e integral.