Creen símbolos patrios deben ser intocables

Los monumentos que honran las efemérides patrias, y los padres fundadores de nuestra nacionalidad son intocables y bajo ningún concepto deben ser mutilados o alterados, advirtieron esta mañana el senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini.

Coincidieron en que el expelotero Pedro Martínez es un héroe deportivo y una gloria del deporte, pero que no debió mutilarse la avenida 27 de Febrero para honrarle, cuando en la capital hay grandes y conocidas avenidas que llevan los nombres de personas extranjeros.

Bautista Rojas Gómez, senador de la Fuerza del Pueblo

El senador Rojas Gómez sostuvo que todos los dominicanos honran al ex astro de las Grandes Ligas porque se lo merece, pero que esto no debe ser cercenando símbolos que representan efemérides patrias importantes como la independencia nacional.

«Creo que los monumentos que honren fechas como el 16 de agosto, 27 de febrero, eso tiene que ser intocable, o sea eso no puede no puede ser mutilado, igualmente el tramo de la autopista Duarte que va a de Santiago a Navarrete le colocamos el nombre de Joaquín Balaguer, no es que no se lo merezca, pero sería que el nombre de Balaguer se le coloque a una vía principal, importante, pero no que se mutile una vía que honra la fecha patria como la 27 de Febrero», sostuvo.

Añadió que «sería ponerle el nombre de Pedro Martínez a un estadio de beisbol, a un lugar donde se practica el deporte mediante que él puso grande el nombre del país, sino ocurre lo que pasó el 26 de febrero de 1844 no tuviéramos la República Dominicana, entonces comparto la posición del Instituto Duarte, no porque me sume al neonacionalismo, sino porque entiendo que los monumentos patrios tienen que conservados».

Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación justicia y Transparencia

Rojas Gómez consideró que hay que enseñarle a las futuras generaciones del respeto que hay que tener con estas fechas patrias y algunas personalidades de la historia.

Trajano Potentini

Mientras que Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), declara plenamente la preocupación del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, en el sentido de que monumentos patrios no deben ser desvirtuados.

Dijo que Pedro Martínez es una gloria nacional y merece cualquier exaltación pero nunca intentando cercenando y mutilando el monumento de lo que es constitucionalmente el día de fiesta nacional, el 27 de febrero.

Potentini explicó que el artículo 35 de la Constitución consigna el 27 de febrero como fiesta nacional de la independencia, lo mismo que el 16 de agosto como Día de la Restauración.

«Entonces creemos que sí, que sería salida que el Senado de la República, para que examine la decisión de los diputados porque el 27 de febrero representa constitucionalmente la fiesta nacional de la independencia», sostuvo.

Añadió que «los senadores pudieran honran el nombre de Pedro colocándolo a estadios y otras instalaciones deportivas, y eventualmente hasta a otra avenida, otra denominación, así que lo más que hay en República Dominicana son calles exaltando los nombres de personajes extranjeros.

La medida

La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas el pasado 13 del mes en curso que a un tramo de la avenida 27 de Febrero que va desde el cruce de la Luperón hasta la autopista Duarte, lleve el nombre de Pedro Martínez. La propuesta es del diputado peledeista Víctor Suárez.