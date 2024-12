Nicaury Elizabeth Encarnación Rocha no es la primera ni la última condenada por un delito que no cometió. Casos como el suyo no solo dejan una lesión en las víctimas, sino una mancha en el sistema judicial.

Su calvario comenzó el 19 de agosto de 2021 con un asalto a un negocio de uñas que operaba en su residencia de Sabana Perdida en el momento en que que atendía a una pareja de esposos.

Un mes después se le citó y detuvo acusada de complicidad en el asalto durante el cual la pareja dijo que había sido despojada de prendas preciosas.

Nicaury narró que sin pruebas se le sometió y condenó a ocho años de prisión en Najayo Mujeres. Pero una hija suya, Erika Jehssel, comenzó a denunciar el caso hasta que el abogado Andrés Toribio decidió asumirlo y demostrar que la estilista había sido víctima de una condena injusta.

Tres años y dos meses después se le descargó por falta de pruebas.