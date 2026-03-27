53 años sin justicia: El asesinato de Gregorio García Castro

Hasta que no se despejen todas las interrogantes sobre el vil asesinato del periodista Gregorio García Castro, del que se cumplen mañana 53 años, la herida causada por el crimen no dejará de sangrar.

El horrendo suceso pretendió cerrarse con la captura y condena del teniente de la Policía Juan María Arias Sánchez, el cabo Milton de la Cruz Lemus y el raso Rafael Pérez Pereira. Pero los autores intelectuales nunca fueron identificados, como no fuera a través de especulaciones.

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García Castro, cuya muerte fue el resultado de la intolerancia, fue víctima de una emboscada. Se dijo que momentos antes de abandonar sus labores en el periódico Ultima Hora, donde escribía la columna “En un tris”, había recibido una llamada telefónica.

Las oficinas del rotativo estaban en la calle 19 de Marzo casi esquina Salomé Ureña. La justicia ha brillado por su ausencia.