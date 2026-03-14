Santo Domingo.– Ante la crisis geopolítica en Medio Oriente, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo una reunión con las principales empresas generadoras térmicas del país para analizar el posible impacto que la situación internacional podría tener en el abastecimiento de combustibles utilizados para la generación eléctrica en República Dominicana.

El encuentro fue encabezado por el ministro Joel Santos, junto al superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, como parte de las acciones de seguimiento que realizan las autoridades frente al contexto geopolítico internacional y sus eventuales repercusiones en los mercados energéticos.

Durante la reunión, el ministro explicó que el Gobierno dominicano se mantiene atento a la evolución de los acontecimientos internacionales que podrían incidir en el correcto desempeño del subsector eléctrico y del sector energético en general.

“Dentro del marco del plan de contingencia para enfrentar la situación actual, consideramos de valor escuchar a los principales actores del sistema a fin de buscar soluciones integradas”, expresó Santos.

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Empresas reportan abastecimiento suficiente

En el encuentro participaron representantes de diversas empresas del subsector eléctrico, entre ellas Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), Empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGE Itabo), AES Dominicana, Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, Karpowership Dominican Republic, San Pedro Bioenergy, Manzanillo Energy, Sultana del Este y Transcontinental Capital Corporation, entre otras.

De acuerdo con lo expuesto por los participantes, la mayoría de las empresas informó que actualmente cuenta con garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir sus operaciones durante el resto del año, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Intercambio técnico y monitoreo del mercado

Durante la jornada también se intercambió información técnica sobre los niveles de inventarios de combustibles, los contratos de suministro vigentes y los mecanismos de respuesta ante posibles variaciones en los mercados internacionales.

En el encuentro participaron además el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, el viceministro de Energía Ricardo Guerrero y otros funcionarios del sector.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del escenario internacional y mantendrán coordinación permanente con los agentes del sistema eléctrico, con el objetivo de preservar la seguridad energética y la estabilidad del suministro eléctrico en el país.