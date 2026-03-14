Santo Domingo.– La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC) pidió al Gobierno elaborar un plan de emergencia para enfrentar el aumento en los precios de los combustibles, ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El secretario general del gremio, Mario Díaz, exhortó al Gabinete de Transporte del Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes que permitan mitigar el impacto que podría generar en la economía dominicana una eventual subida en los derivados del petróleo.

“El país no podía esperar a que la crisis nos sorprendiera; debíamos anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas para evitar que ese conflicto internacional desestabilizara la economía dominicana”, declaró.

Díaz advirtió que las tensiones internacionales han generado presión sobre el mercado mundial del petróleo, lo que podría afectar el suministro y los precios, especialmente en países altamente dependientes de la importación de hidrocarburos, como la República Dominicana.

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El dirigente también alertó que un eventual cierre del Estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo a nivel mundial, podría agravar la situación y provocar incrementos en los fletes del transporte de mercancías y en los pasajes del transporte público.

“Era necesario asegurar con tiempo el abastecimiento de combustibles mediante la búsqueda de nuevos suplidores para garantizar nuestras fuentes de importación y reducir los riesgos de desabastecimiento”, sostuvo.

Asimismo, propuso la creación de una mesa de trabajo interinstitucional entre el Gobierno, transportistas y el sector empresarial, con el objetivo de anticipar escenarios, asegurar el abastecimiento y buscar nuevos suplidores de combustible.

Aseguró que el sector transporte colaborará con las autoridades en la elaboración y aplicación de estrategias gubernamentales que permitan proteger la estabilidad económica nacional y garantizar la continuidad de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas ante esta crisis internacional de gran escala.