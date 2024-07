Cristián Paniagua: Padre que lo da todo por sus hijas

Los hijos son considerados como el más preciado de los regalos inmerecidos que te otorga el Creador del Universo. Ellos, sacan lo mejor de los padres. El amor de un padre hacia sus hijos, hacen que ocupen un lugar preminente en la vida; pues logaran que un padre aspire romper con estereotipos banales, volcándose así, casi únicamente en ellos, hasta el punto que estaría dispuesto a sacrificar su propia vida, si es necesario, por protégelos de cualquier cosa que pudiera estropear su desarrollo.

Para Cristián Paniagua, la llegada de sus hijas, despertaron un sentimiento único y nuevas maneras de entender y vivir la vida como padre.

El amor como padre hacia sus hijas, lo define como un sentimiento auténtico, ya que las quieres por lo que ellas representan para él. A su entender, la mayoría de los padres ven en sus hijos un tesoro, pero que en algunos casos, son olvidados con frecuencia.

“No a todos los padres se nos da la oportunidad de saber el valor que tiene nuestros hijos para nosotros, porque la vida no nos pone pruebas demasiado difíciles, pero nos sorprendería saber el sacrificio y renuncia a los que estaríamos dispuestos hacer por ellos”, afirma Cristián.

Cristian Paniagua, es un padre de unos 45 años de edad, con tres hermosa hijas: Betsabé Cecilia Paniagua Gerónimo; Saraí Elizabeth Paniagua Gerónimo y Crhistyn Adonaí Paniagua Gerónimo, las cuales, hacen de su existencia un antes y un después.

Te puede interesar leer: Padres que cambiaron su visión de la vida

Es por ellas, que Cristián Paniagua, está consciente de que si tuvieses que dar su vida para salvar a sus hijas, lo harías. Ese, es al menos, el gran sacrificio que, en términos de padre, estás dispuesto hacer contar de proteger a sus vástagos hasta de la más horrible enfermedad.

“Sin pensarlo dos veces, haría lo que fuera necesario, mis hijas llenan mi vida, mi alma, mi tiempo y mi corazón, vivo por y para ellas”, comenta Paniagua a El Nacional en una entrevista con motivo del Día del Padre.

Como padre, Cristian entiende que, existen defectos, pero, que es normal, en los seres humanos, por lo cual, no busca ser perfecto, pero sí ser ejemplo de honestidad, fidelidad, bondad, respecto y compresión.

“No tengo quizás, un apellido de renombre, o algo por el estilo, lo que sí, sé y he aprendido que para ser padre, es necesario entender que para cuidar y proteger a un hijo, se necesita ser uno mismo, es decir, no copiar a nadie, nadie nace sabiendo, nadie, es igual a otra persona, no hay un libro que te diga como criar y cuidar a tus hijos”, manifiesta durante la entrevista.

Cristián Paniagua junto a su esposa y sus tres hijas

Para él, la sociedad actual ni la “cultura extrapolada”, pueden dictarte como debes criar a tus hijas y considera que esas ideas jamás deben anteponerse entre la realidad y los valores familiares sólidos.

Como un padre preocupado entiende que la sociedad actual va por muy mal camino, pero que se puede mejorar medianamente, si hay voluntad para eso. Cristián reconoce que como parte de ella, sus hijas están expuestas a todos los avatares de la vida misma, y que, en ella, se esconden situaciones de las cuales él, ni ningún padre, tienen el control.

También puede leer: Arismendy Segura: De peluquero a abogado; padre que sacó sus hijos adelante dignamente

A mediada en que avanzaba la entrevista, el señor Paniagua dejó entrever que “muchos padres, caen en el error de creer que cuando se habla de sacrificar o entregarlo todo por sus hijos, esperan una especie de recompensa de ellos, al llegar a la adultez”.

“Nos convertimos en unos expertos controlando cada uno de sus pasos, sin darnos cuenta que lo único que hacemos es alejarlos de nuestro entonos, porque queremos que sean como nosotros”, argumenta y deja salir una sonrisa.

Al preguntarse si creía justo, el mismo se responde: no lo es, sino que, además, les impide aprender a tomar sus propias decisiones y ser independientes.

“Si los padres entendiésemos cual es nuestro papel en la vida y crianza de nuestros hijos, entonces sabríamos que, independientemente de todo lo que hagamos, contar de protegerlos, ellos al final, eligen quienes serán mañana, pero con una identidad fuerte, porque en casa se le educó con valores para que sean útiles y diferente en su forma y manera de pensar como somos sus mejores modelos, no hay más modelo, que nosotros, los padres”, resaltó.

Cristián y su esposa, Elisabeth, están conscientes de que en algún momento de la vida, sus tres hijas no las tendrán con ellos, puesto que como todo ser humano, realizarán sus vidas, pero han trabajado para quedarse con la mejor satisfacción; de ver crecer sus retoños en los caminos de Dios, como personas creyentes de la fe judeocristiana, les han inculcado el temor al Creador, entendido el temor, como la reverencia, servicio, y devoción al Todo Poderoso y hacedor del universo.

“Si yo tendría que cambiar algo en mi vida como padre, sería el hecho de dedicarle más tiempo para estar con ellas, ya que el trabajo le quita a uno mucho tiempo; ese que necesitan los hijos y que sea de calidad, puesto que, la mayoría de los padres que dependemos de un empleo en nuestro país siempre nos preocupamos porque a ellos, no les falte el sustento”, asegura.

¿Qué tendrán nuestros hijos que con una sonrisa, un susurro, un abrazo, un beso… o con tan sólo pronunciar la palabra «papá» son capaces de transformarnos para siempre?, con estas interrogantes, se despidió Cristian Paniagua. “Feliz Día de los Padres”.!!!!!